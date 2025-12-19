Punta Arenas,
19 de diciembre de 2025

PUNTA ARENAS: FERIA NAVIDEÑA REUNIRÁ A CREADORAS Y EMPRENDEDORAS ESTE SÁBADO 20 Y DOMINGO 21 DE DICIEMBRE EN O’HIGGINS #1013

Buenos días región.

ferianavidad

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Camila Vera, directora y gestora cultural de Escarabajo Taller, junto a Milena Buzolic, participante de la feria y representante del emprendimiento “Milena Buzolic”, informaron a la ciudadanía sobre la realización de una feria navideña organizada por la Cooperativa Rosas Silvestres en conjunto con Escarabajo Taller.

La iniciativa se desarrollará este sábado 20 y domingo 21 de diciembre, entre las 15:00 y las 20:00 horas, en O’Higgins #1013, segundo piso, espacio que albergará tanto a Rosas Silvestres como a Escarabajo Taller durante ambas jornadas.

La feria navideña busca promover el consumo consciente y el apoyo a las economías cooperativas de la región, reuniendo a diversas creadoras, artistas, artesanas y emprendedoras locales que ofrecerán productos con identidad y sentido social, en un espacio pensado para vitrinear, conversar y fortalecer el vínculo entre la comunidad y el trabajo creativo regional.

Desde la organización destacaron que esta feria es una acción conjunta que pone en valor el trabajo colaborativo, especialmente relevante en estas fechas, invitando a la comunidad a participar y apoyar iniciativas locales en el marco de la celebración navideña.



navidadsegura

AUTORIDADES REGIONALES INFORMAN DESPLIEGUE DE SEGURIDAD POR CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO

AUTORIDADES CONFIRMAN NORMALIZACIÓN PROGRESIVA DEL SUMINISTRO DE GAS TRAS NUEVO COGRID REGIONAL

​No habrá nuevos cortes y se inicia reposición paulatina de servicios previamente restringidos

Cogrid act 3
Mirador laguna Amarga, Torres del Paine, Laguna Amarga, Tour Full Day Paine, Full Day Paine, Tour Full Day, Full Day Paine Tour, Torres del Paine, Las Torres, mirador de las torres

GUARDAPARQUES DE PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE DEPONEN MOVILIZACIÓN

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Cogrid Enap 2

AUTORIDADES ACTIVAN COGRID POR INCIDENTE EN LÍNEA DE GAS EN POSESIÓN

diputadobianchi

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL Y DEFIENDE POSTERGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO EN TORRES DEL PAINE

COMISIÓN DE ECONOMÍA APRUEBA PROYECTO DE LEY DE FERIAS LIBRES

feria de cabo de hornos 1