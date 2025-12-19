PUNTA ARENAS: FERIA NAVIDEÑA REUNIRÁ A CREADORAS Y EMPRENDEDORAS ESTE SÁBADO 20 Y DOMINGO 21 DE DICIEMBRE EN O’HIGGINS #1013

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Camila Vera, directora y gestora cultural de Escarabajo Taller, junto a Milena Buzolic, participante de la feria y representante del emprendimiento “Milena Buzolic”, informaron a la ciudadanía sobre la realización de una feria navideña organizada por la Cooperativa Rosas Silvestres en conjunto con Escarabajo Taller.

La iniciativa se desarrollará este sábado 20 y domingo 21 de diciembre, entre las 15:00 y las 20:00 horas, en O’Higgins #1013, segundo piso, espacio que albergará tanto a Rosas Silvestres como a Escarabajo Taller durante ambas jornadas.

La feria navideña busca promover el consumo consciente y el apoyo a las economías cooperativas de la región, reuniendo a diversas creadoras, artistas, artesanas y emprendedoras locales que ofrecerán productos con identidad y sentido social, en un espacio pensado para vitrinear, conversar y fortalecer el vínculo entre la comunidad y el trabajo creativo regional.

Desde la organización destacaron que esta feria es una acción conjunta que pone en valor el trabajo colaborativo, especialmente relevante en estas fechas, invitando a la comunidad a participar y apoyar iniciativas locales en el marco de la celebración navideña.

