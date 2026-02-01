1 de febrero de 2026
CÁMARA DESPACHA A LEY EL PROYECTO QUE RECONOCE Y FORTALECE A LAS FERIAS LIBRES
La iniciativa, que ya está lista para ser promulgada por el Presidente de la República tras ser aprobada en tercer trámite, este lunes, por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, busca entregarles un estatus jurídico a las ferias libres del país, identificándolas como un pilar de la alimentación y desarrollo social.
Lunes 26 de enero de 2026. La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 114 votos, 1 en contra y 5 abstenciones, y despachó a Ley el proyecto de Fortalecimiento de Ferias Libres, con lo que terminó el tercer trámite constitucional y está listo para ser promulgado como Ley por el Presidente de la República, Gabriel Boric. La iniciativa que fue ingresada a tramitación en el Congreso en septiembre de 2024, establece un marco jurídico que reconoce y fortalece estos espacios como un pilar de alimentación y desarrollo local.
El biministro de Economía, Fomento y Turismo, y de Energía, Álvaro García, valoró este hito para un proyecto que ha sido fruto de un trabajo colaborativo entre gremios del sector, el gobierno y parlamentarios: "Celebramos un avance largamente esperado por miles de feriantes en todo Chile. La aprobación de este proyecto no solo reconoce a las ferias libres como un pilar fundamental del abastecimiento, sino que también salda una deuda histórica con quienes, por generaciones, han garantizado alimentos más frescos y accesibles para las familias. Este es un punto que marca un antes y un después en dignidad, representación y formalidad para el sector".
El proyecto establece un marco jurídico integral para las ferias libres que contempla, entre otras cosas, el reconocimiento de las ferias, sus trabajadores, y la formalización de instancias representativas como, por ejemplo, una Asamblea General y un Comité de Representación considerando estos espacios como claves en el abastecimiento de alimentos de la población y de la economía popular.
Este proceso se inició en agosto de 2024 con la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Economía y la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF C.G.), la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Independientes de Ferias Libres, Persas y Anexos (FETRACOM) y la Coordinadora de Ferias Libres.
"Agradezco las intervenciones de los parlamentarios que casi unánimemente han apoyado este importante proyecto que hoy terminó su trámite legislativo, el que le otorga dignidad a una actividad productiva de más de 200 años en nuestro país y que ha estado esperando un orden jurídico específico. Quiero subrayar que este proyecto de ley se originó en un estrecho diálogo con las organizaciones de las ferias libres y por lo tanto representa sus deseos, intenciones y derechos. La aprobación de esta ley es una señal clara del país que queremos construir: uno que potencia el desarrollo local, fortalece a las comunidades y reconoce el valor de quienes sostienen nuestra economía. Este marco jurídico permitirá mejorar la gestión de las ferias, promover reglas claras y transparentes, y avanzar hacia más capacitación, menos desperdicio de alimentos y mejores condiciones para los feriantes. Es un paso decisivo para modernizar y proyectar al futuro a uno de los espacios más importantes de la vida cotidiana de nuestras ciudades", destacó el biministro.
El proyecto busca apoyar a un sector que tiene más de 1.200 ferias y que emplea a más de 300 mil personas, además, también formaliza la relación entre ferias y municipios al promover una mejor gestión y regulación local, y defiende los intereses de los vecinos al incorporar procedimientos transparentes y participativos para la creación de nuevas ferias.
Adicionalmente, integra una disposición que permite a los municipios, en coordinación con las ferias libres y sus organizaciones, implementar medidas para prevenir el desperdicio de alimentos, reducir la generación de residuos y fomentar el reciclaje, la reutilización o la valorización de subproductos.
