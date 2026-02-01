Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

1 de febrero de 2026

CÁMARA DESPACHA A LEY EL PROYECTO QUE RECONOCE Y FORTALECE A LAS FERIAS LIBRES

​La iniciativa, que ya está lista para ser promulgada por el Presidente de la República tras ser aprobada en tercer trámite, este lunes, por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, busca entregarles un estatus jurídico a las ferias libres del país, identificándolas como un pilar de la alimentación y desarrollo social.

LEY DE FERIAS LIBRES

​Lunes 26 de enero de 2026. La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 114 votos, 1 en contra y 5 abstenciones, y despachó a Ley el proyecto de Fortalecimiento de Ferias Libres, con lo que terminó el tercer trámite constitucional y está listo para ser promulgado como Ley por el Presidente de la República, Gabriel Boric. La iniciativa que fue ingresada a tramitación en el Congreso en septiembre de 2024, establece un marco jurídico que reconoce y fortalece estos espacios como un pilar de alimentación y desarrollo local.

​El biministro de Economía, Fomento y Turismo, y de Energía, Álvaro García, valoró este hito para un proyecto que ha sido fruto de un trabajo colaborativo entre gremios del sector, el gobierno y parlamentarios: "Celebramos un avance largamente esperado por miles de feriantes en todo Chile. La aprobación de este proyecto no solo reconoce a las ferias libres como un pilar fundamental del abastecimiento, sino que también salda una deuda histórica con quienes, por generaciones, han garantizado alimentos más frescos y accesibles para las familias. Este es un punto que marca un antes y un después en dignidad, representación y formalidad para el sector".

​El proyecto establece un marco jurídico integral para las ferias libres que contempla, entre otras cosas, el reconocimiento de las ferias, sus trabajadores, y la formalización de instancias representativas como, por ejemplo, una Asamblea General y un Comité de Representación considerando estos espacios como claves en el abastecimiento de alimentos de la población y de la economía popular.

​Este proceso se inició en agosto de 2024 con la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Economía y la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF C.G.), la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Independientes de Ferias Libres, Persas y Anexos (FETRACOM) y la Coordinadora de Ferias Libres.

​"Agradezco las intervenciones de los parlamentarios que casi unánimemente han apoyado este importante proyecto que hoy terminó su trámite legislativo, el que le otorga dignidad a una actividad productiva de más de 200 años en nuestro país y que ha estado esperando un orden jurídico específico. Quiero subrayar que este proyecto de ley se originó en un estrecho diálogo con las organizaciones de las ferias libres y por lo tanto representa sus deseos, intenciones y derechos. La aprobación de esta ley es una señal clara del país que queremos construir: uno que potencia el desarrollo local, fortalece a las comunidades y reconoce el valor de quienes sostienen nuestra economía. Este marco jurídico permitirá mejorar la gestión de las ferias, promover reglas claras y transparentes, y avanzar hacia más capacitación, menos desperdicio de alimentos y mejores condiciones para los feriantes. Es un paso decisivo para modernizar y proyectar al futuro a uno de los espacios más importantes de la vida cotidiana de nuestras ciudades", destacó el biministro.

​El proyecto busca apoyar a un sector que tiene más de 1.200 ferias y que emplea a más de 300 mil personas, además, también formaliza la relación entre ferias y municipios al promover una mejor gestión y regulación local, y defiende los intereses de los vecinos al incorporar procedimientos transparentes y participativos para la creación de nuevas ferias.

​Adicionalmente, integra una disposición que permite a los municipios, en coordinación con las ferias libres y sus organizaciones, implementar medidas para prevenir el desperdicio de alimentos, reducir la generación de residuos y fomentar el reciclaje, la reutilización o la valorización de subproductos.


PROYECTO DE CONVIVENCIA

SERÁ LEY: CONGRESO NACIONAL DESPACHA PROYECTO SOBRE CONVIVENCIA, BUEN TRATO Y BIENESTAR EN COMUNIDADES EDUCATIVAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU ENTREGA 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA PROYECTOS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

MINVU - Entrega subsidios Brisas 3 y Lomas 7_2
nuestrospodcast
Felipe Barría Cumbre Aconcagua

MONTAÑISTA DE PUERTO WILLIAMS ALCANZÓ LA CUMBRE DEL ACONCAGUA Y AVANZA EN EL DESAFÍO SEVEN SUMMITS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
LEY DE FERIAS LIBRES

CÁMARA DESPACHA A LEY EL PROYECTO QUE RECONOCE Y FORTALECE A LAS FERIAS LIBRES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ayuda municipalidad punta arenas

PUNTA ARENAS REÚNE MÁS DE 57 TONELADAS DE AYUDA PARA DAMNIFICADOS POR INCENDIOS EN TREHUACO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
fachfac

LAS FUERZAS AÉREAS DE CHILE Y COLOMBIA FORTALECEN LAZOS EN LA ANTÁRTICA: UN HÉRCULES C-130H DE LA FAC RECIBE SOPORTE TOTAL DE LA FACH