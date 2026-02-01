CÁMARA DESPACHA A LEY EL PROYECTO QUE RECONOCE Y FORTALECE A LAS FERIAS LIBRES

​Lunes 26 de enero de 2026. La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 114 votos, 1 en contra y 5 abstenciones, y despachó a Ley el proyecto de Fortalecimiento de Ferias Libres, con lo que terminó el tercer trámite constitucional y está listo para ser promulgado como Ley por el Presidente de la República, Gabriel Boric. La iniciativa que fue ingresada a tramitación en el Congreso en septiembre de 2024, establece un marco jurídico que reconoce y fortalece estos espacios como un pilar de alimentación y desarrollo local.



​El biministro de Economía, Fomento y Turismo, y de Energía, Álvaro García, valoró este hito para un proyecto que ha sido fruto de un trabajo colaborativo entre gremios del sector, el gobierno y parlamentarios: "Celebramos un avance largamente esperado por miles de feriantes en todo Chile. La aprobación de este proyecto no solo reconoce a las ferias libres como un pilar fundamental del abastecimiento, sino que también salda una deuda histórica con quienes, por generaciones, han garantizado alimentos más frescos y accesibles para las familias. Este es un punto que marca un antes y un después en dignidad, representación y formalidad para el sector".



​El proyecto establece un marco jurídico integral para las ferias libres que contempla, entre otras cosas, el reconocimiento de las ferias, sus trabajadores, y la formalización de instancias representativas como, por ejemplo, una Asamblea General y un Comité de Representación considerando estos espacios como claves en el abastecimiento de alimentos de la población y de la economía popular.



​Este proceso se inició en agosto de 2024 con la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Economía y la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF C.G.), la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Independientes de Ferias Libres, Persas y Anexos (FETRACOM) y la Coordinadora de Ferias Libres.



​"Agradezco las intervenciones de los parlamentarios que casi unánimemente han apoyado este importante proyecto que hoy terminó su trámite legislativo, el que le otorga dignidad a una actividad productiva de más de 200 años en nuestro país y que ha estado esperando un orden jurídico específico. Quiero subrayar que este proyecto de ley se originó en un estrecho diálogo con las organizaciones de las ferias libres y por lo tanto representa sus deseos, intenciones y derechos. La aprobación de esta ley es una señal clara del país que queremos construir: uno que potencia el desarrollo local, fortalece a las comunidades y reconoce el valor de quienes sostienen nuestra economía. Este marco jurídico permitirá mejorar la gestión de las ferias, promover reglas claras y transparentes, y avanzar hacia más capacitación, menos desperdicio de alimentos y mejores condiciones para los feriantes. Es un paso decisivo para modernizar y proyectar al futuro a uno de los espacios más importantes de la vida cotidiana de nuestras ciudades", destacó el biministro.



​El proyecto busca apoyar a un sector que tiene más de 1.200 ferias y que emplea a más de 300 mil personas, además, también formaliza la relación entre ferias y municipios al promover una mejor gestión y regulación local, y defiende los intereses de los vecinos al incorporar procedimientos transparentes y participativos para la creación de nuevas ferias.



​Adicionalmente, integra una disposición que permite a los municipios, en coordinación con las ferias libres y sus organizaciones, implementar medidas para prevenir el desperdicio de alimentos, reducir la generación de residuos y fomentar el reciclaje, la reutilización o la valorización de subproductos.



