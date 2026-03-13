Punta Arenas,
13 de marzo de 2026

AUSTRO CHILE IMPULSA LA PROMOCIÓN DE MAGALLANES EN BRASIL CON EXITOSO VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN

La iniciativa contó con la participación de 10 destacados tour operadores y 2 medios de prensa especializados, quienes recorrieron distintos atractivos del destino para conocer en primera persona la diversidad de experiencias que ofrece la región.

WhatsApp Image 2026-03-12 at 3

Con el objetivo de fortalecer la presencia de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en el mercado brasileño, la Cámara de Turismo de Magallanes y de la Antártica Chilena Austro Chile, con el apoyo del programa Acciones Cooperadas de Sernatur, realizó un exitoso viaje de familiarización (FAM trip) dirigido a tour operadores y medios de comunicación de São Paulo.

 
La iniciativa contó con la participación de 10 destacados tour operadores y 2 medios de prensa especializados, quienes recorrieron distintos atractivos del destino para conocer en primera persona la diversidad de experiencias que ofrece la región. Durante el programa, los participantes pudieron explorar paisajes emblemáticos, servicios turísticos y propuestas de valor que hoy posicionan a la Patagonia chilena como uno de los destinos más atractivos para el mercado internacional.
El FAM trip tuvo como objetivo principal ampliar la oferta de experiencias de la región que actualmente se comercializan en Brasil, permitiendo a los operadores profundizar su conocimiento del destino y generar nuevas propuestas de itinerarios para sus pasajeros.

 
Como parte de la agenda, también se realizó una rueda de negocios, instancia en la que empresas socias de Austro Chile pudieron presentar sus servicios y generar vínculos directos con los tour operadores brasileños, generando oportunidades concretas de colaboración y comercialización.

 
La iniciativa se complementó además con una presentación de destino realizada por la presidenta de Austro Chile, Ximena Castro, quien expuso ante los participantes los principales atractivos turísticos de la región, junto con la diversidad de actividades y experiencias que es posible realizar en el territorio.

 
“Nuestro objetivo es ampliar la oferta de la región que hoy se comercializa en Brasil. Queremos que los visitantes no solo conozcan un punto específico, sino que puedan descubrir la diversidad de experiencias que ofrece Magallanes, generando estadías más largas que idealmente incluyan dos o más provincias de la región”, señaló Daniela Rodríguez, gerente de Austro Chile.

 
Desde la asociación destacaron que este tipo de acciones son clave para fortalecer la promoción internacional del destino, generar nuevas oportunidades de comercialización para las empresas locales y seguir posicionando a la Patagonia chilena como un destino de naturaleza, gastronomía, cultura y experiencias únicas a nivel global.

 
El mercado brasileño se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales emisores de turistas hacia la región, por lo que iniciativas de promoción directa como ésta permiten estrechar vínculos con actores estratégicos y potenciar nuevas oportunidades de crecimiento para la industria turística local.


AUSTRO CHILE IMPULSA LA PROMOCIÓN DE MAGALLANES EN BRASIL CON EXITOSO VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN

