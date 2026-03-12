INSUCO CELEBRA ESTE AÑO NUEVE DÉCADAS DE HISTORIA Y COMIENZA HOMENAJEANDO A MUJERES DESTACADAS EN SU HISTORIA

​En una jornada cargada de simbolismo y memoria, el Instituto Superior de Comercio (INSUCO) conmemoró el Día Internacional de la Mujer con un acto que no sólo recordó la lucha histórica por la igualdad, sino que rindió tributo a mujeres que han construido el prestigio de la institución que este 2026 celebra 90 años.



La apertura del acto estuvo a cargo de la directora del establecimiento, Ivonne Hermosilla Bellenger, quien destacó la importancia de la mujer en el desarrollo del país a través de la formación escolar.



“Creo profundamente en la capacidad que tenemos para reinventarnos y abrir nuevos caminos. Aunque históricamente las mujeres hemos sido relegadas a un segundo plano, hoy vivimos un tiempo en que podemos brillar en cualquier ámbito que nos propongamos: en la ciencia, el arte, la política o las profesiones. El desafío es no autolimitarnos, creer en nuestras capacidades y enfrentar los obstáculos con valentía y dignidad”, señaló durante la actividad, invitando especialmente a las estudiantes a ser mujeres auténticas, reflexivas y valientes, capaces de construir su propio camino en el siglo XXI.



Uno de los momentos más sentidos en la ceremonia fue el discurso de Paola Fernández Gálvez, exestudiante, exgobernadora y actual jefa de División en el Gobierno Regional de Magallanes. Ella subrayó cómo el INSUCO fue el lugar donde comenzaron a forjarse sus sueños y su vocación por lo público.



“Confíen en su voz, en sus capacidades y en sus ideas. Participen, hagan preguntas, propongan cambios y, sobre todo, caminemos juntas: las de antes, las de ahora y con las que vienen. Porque cuando las mujeres avanzamos, la sociedad entera avanza con nosotras", indicó. También hizo un llamado a los jóvenes a no ser indiferentes, recordándoles que las transformaciones sociales comienzan cuando alguien hace de una realidad su propia causa.



La ceremonia también brindó un espacio de honor a la destacada educadora Teresa Lizondo Loncomilla, reconocida por su trayectoria como profesora normalista, contadora y exdirectora regional del Sernameg. Lizondo fue mencionada como una figura clave en la formación de líderes, incluyendo a la propia Paola Fernández, a quien inspiró con su conciencia social.



Homenaje a la trayectoria comercialina



El acto incluyó la entrega de distinciones a diversas mujeres de la comunidad, desde la docente con 44 años de servicio, Patricia Medina Jaramillo, hasta Ana Álvarez Álvarez, auxiliar de aseo que ejemplifica la superación personal al haberse titulado en la jornada vespertina del mismo instituto en 2023.



La jornada cerró con la interpretación del himno institucional, reafirmando el compromiso del INSUCO de seguir siendo "ritmo de vida moderna" y un espacio de igualdad para las futuras generaciones.

​

Lista de mujeres homenajeadas



1.Teresa Lizondo Loncomilla: educadora normalista y exprofesora del INSUCO; destacada por su liderazgo como exseremi de la Mujer y la Equidad de Género.



2.Paola Fernández Gálvez: exestudiante y exdirigente estudiantil; se desempeñó como Gobernadora de Magallanes y actualmente lidera la División de Desarrollo Social del GORE.



3.Patricia Medina Jaramillo: profesora de inglés con 44 años de trayectoria ininterrumpida formando generaciones de estudiantes en el instituto.



4.Ana Álvarez Álvarez: conocida cariñosamente como la "tía Anita", auxiliar de aseo que en 2023 cumplió el sueño de titularse de la especialidad de administración en la jornada vespertina.



5.Sonia Linco Lebtun: mujer mapuche y facilitadora intercultural; lawentuchefe que aporta desde 2016 al programa de educación bilingüe.



6.Pamela García Fernández: exalumna y actual coordinadora del Programa de Integración Escolar (PIE), liderando la inclusión en el aula.



7.Paola Arismendi Vidal: exalumna y actual presidenta del Centro de Padres y Apoderados, reconocida por su espíritu creativo e innovador.



8.Jessica Carrillo Aravena: exestudiante y actual docente de matemática, destacada por su compromiso constante con el aprendizaje de sus alumnos.



9.Bárbara Cárdenas Ruiz: exalumna y profesora de educación física; técnica de handball que acompaña con dedicación a sus cursos como profesora jefa.



10.Katherine López Alvarado: exestudiante y actual encargada de convivencia escolar, enfocada en el bienestar emocional y el diálogo estudiantil.



11.Ema Navarro Castillo: manipuladora de alimentos desde 2015 en el INSUCO, reconocida por el profesionalismo y cariño que entrega en su labor diaria.







