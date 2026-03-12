ACCIÓN ESTRATÉGICA DE TABSA ASEGURÓ EL TRÁNSITO EN LA CARRETERA AUSTRAL

Una acción clave y estratégica desarrolló TABSA mediante la tripulación del ferry Crux Australis la que concretó, recientemente, un viaje no programado entre Puerto Yungay y Río Bravo, terminal de entrada a la localidad de Villa O’Higgins, permitiendo brindar certeza a la conectividad de ambas localidades que se ubican en el inicio de la Carretera Austral por el sur, en la región de Aysén.

El viaje, solicitado por el Ministerio de Transportes dado una contingencia que afectó a la embarcación que presta dicho servicio de conectividad, permitió el traslado de 27 automóviles, 18 motocicletas y dos bicicletas con sus respectivos conductores y pasajeros implicando brindar continuidad a la movilidad por la Carretera Austral durante la época estival durante la cual se genera una alta demanda.

De esta forma TABSA reafirma su compromiso con la conectividad marítima de la Zona Austral de Chile en donde opera desde 1967 aportando al poblamiento y actividad económica de localidades aisladas.