DELEGADA ERICKA FARÍAS CONFIRMA QUE AÚN NO HAY PLAZO PARA NOMBRAR SEREMIS EN MAGALLANES

La delegada presidencial regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías, se refirió al proceso de designación de los secretarios regionales ministeriales (seremis) del nuevo gobierno, señalando que la prioridad será elegir autoridades idóneas para cada cargo.

La autoridad indicó que las ternas de candidatos ya fueron enviadas al nivel central, pero que la decisión final corresponde a los ministros de cada cartera, quienes deben evaluar los antecedentes antes de realizar los nombramientos.

“Hay impaciencia, pero queremos que sean las personas idóneas”, afirmó la delegada al referirse al proceso de definición del gabinete regional.

Farías explicó que los nombres de las futuras autoridades regionales se conocerán de manera gradual, una vez que cada ministerio confirme las designaciones.

Según señaló, por ahora no existe un plazo definido para completar la totalidad del gabinete regional.

“Los nombres y las nóminas están, se están analizando. Las ternas que enviamos eran bastante transversales, pero la decisión está en manos de los ministros”, indicó.

La delegada también recalcó que hasta que no se oficialicen los nombramientos no se pueden confirmar nombres para los distintos cargos.

​



Uno de los puntos que destacó Farías es que el proceso de selección de autoridades regionales se está enfocando principalmente en la experiencia profesional y la capacidad de gestión.

“Se está mirando más el currículum y la persona que el partido político”, señaló.

En ese sentido, aseguró que el objetivo es conformar un equipo que permita enfrentar de buena forma los desafíos del gobierno en la región.



“LA EXPERIENCIA NUNCA ES SUFICIENTE CUANDO EL DESAFÍO ES TAN GRANDE”

La delegada presidencial también reflexionó sobre la magnitud del desafío que implica liderar la coordinación del Ejecutivo en la región.

“La experiencia nunca es suficiente cuando el desafío es tan grande”, afirmó.

Farías destacó además su conocimiento del territorio, señalando que su origen regional es una fortaleza para enfrentar el cargo.

“Soy magallánica y conozco las necesidades de la región y de sus distintas provincias”, sostuvo.

Respecto a la agenda que impulsará la nueva administración, la delegada indicó que las prioridades regionales estarán alineadas con los ejes del gobierno.

Entre ellas mencionó seguridad pública, migraciones y crecimiento económico, áreas que —según señaló— marcarán los principales hitos de la gestión.

Asimismo, planteó que uno de sus focos será avanzar en descentralización, ámbito que considera una de sus principales fortalezas.

En el inicio de su gestión, Farías explicó que el equipo regional se encuentra levantando información sobre el estado de los proyectos y programas en ejecución.

“Primero ver lo que hay, estamos levantando información y generando proyectos que realmente puedan servir a las personas”, señaló.

También indicó que el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) deberá abordarse en coordinación con el Gobierno Regional, considerando el escenario de recursos disponibles.

“Tenemos recursos escasos y estamos viendo recién cómo recibimos el Estado”, afirmó.

​

