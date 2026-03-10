Punta Arenas,
10 de marzo de 2026

SENADOR KUSANOVIC POR RETIRO DE FARMACIA LA ESTRELLA DEL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES: “LA MEDIDA NO ES DEFINITIVA, ESTÁN BUSCANDO OTRAS OPCIONES PARA MEJORAR LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SIN TENER QUE RECURRIR AL CIERRE DE LA FARMACIA”

​Ante la inquietud de la comunidad y las quejas de los usuarios del hospital, parlamentario manifestó su preocupación a las autoridades de salud, instando a explorar alternativas que no afecten el bienestar de los pacientes.

skusanovic

​Preocupación ha generado en la comunidad magallánica la noticia sobre la eventual salida de la farmacia “La Estrella”, desde las dependencias del Hospital Clínico de Magallanes, episodio que ocurre meses antes de la fecha de término del contrato. La medida tendría como objeto acelerar la instalación de lo que serían nuevas oficinas y dependencias administrativas para abordar el aumento de personal, según los motivos dados por la dirección del Hospital.

 
Ante las consecuencias negativas y complicaciones que traería aparejada esta medida para pacientes y sus familias, el senador Alejandro Kusanovic se ha manifestado contrario a la salida de la farmacia: “Me han llamado muchos pacientes y sus familiares. Están muy preocupados, se les va a complicar más la vida si se va la farmacia, especialmente a los adultos mayores, y eso hay que impedirlo” advirtió.

 
Ante este escenario, el legislador detallo haber conversado personalmente con la directora del Servicio de Salud de Magallanes, Verónica Yáñez, y con el director del Hospital Clínico, Ricardo Contreras, para dar a conocer las inquietudes de los usuarios, instando a las autoridades a buscar alternativas que permitan mantener la farmacia en el establecimiento, sin afectar los servicios que presta el hospital.

 
Kusanovic adelanto que tanto la directora del Servicio de Salud de Magallanes, como el director del Hospital Clínico, acogieron favorablemente las inquietudes planteadas y aclaro que “la medida no es definitiva, están buscando otras opciones para mejorar las dependencias administrativas del hospital sin tener que recurrir al cierre de la farmacia”.

"CHILE AVANZÓ CON TODAS": MAGALLANES CONMEMORÓ EL 8M DESTACANDO AVANCES EN DERECHOS DE LAS MUJERES Y EL APORTE DE LIDERESAS REGIONALES

CAMBIO DE MANDO EN CHILE: JOSÉ ANTONIO KAST PUBLICA "TEASER" PREVIO A ASUMIR EL CARGO ASEGURANDO QUE "EL FUTURO COMIENZA MAÑANA"

MINVU Y MUNICIPIO ANUNCIAN AVANCE EN LA PROMULGACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUERTO WILLIAMS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SENADOR KUSANOVIC POR RETIRO DE FARMACIA LA ESTRELLA DEL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES: "LA MEDIDA NO ES DEFINITIVA, ESTÁN BUSCANDO OTRAS OPCIONES PARA MEJORAR LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SIN TENER QUE RECURRIR AL CIERRE DE LA FARMACIA"

Superintendencia de Salud

SUPERINTENDENCIA DE SALUD FIJA TOPE DE ALZA PARA PLANES DE ISAPRES EN 3,5%

EL AMIGO DE LA FAMILIA

IVª BRIGADA AÉREA CONMEMORA EL 96° ANIVERSARIO DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE CON ACTIVIDADES EN PUNTA ARENAS