Punta Arenas,
9 de marzo de 2026

CORRIDA DOG LOVER Y SERVICIOS VETERINARIOS MARCARON LA COSTANERA ES TUYA

La actividad municipal reunió a familias y mascotas pese a la lluvia, con prestaciones gratuitas y espacios para la recreación al aire libre.

LA COSTANERA ES TUYA (3)

A pesar de la lluvia y las bajas temperaturas, vecinos y vecinas llegaron junto a sus mascotas hasta la Avenida Costanera para participar de una nueva jornada de La Costanera es Tuya, iniciativa impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas que busca promover la actividad física y la vida saludable en los espacios públicos de la ciudad.

Durante la actividad, que contempló el cierre temporal de la costanera para uso recreativo, se realizó una nueva versión de la corrida Dog Lover, instancia en la que un buen número de participantes corrieron acompañados de sus perros, transformando una lluviosa y nublada mañana en un espacio de encuentro familiar y comunitario.

La jornada también contó con la presencia de una clínica veterinaria móvil, que prestó una veintena de atenciones para mascotas, incluyendo implantación de microchip, inscripción en el Registro Nacional de Mascotas, vacunación antirrábica y desparasitación.

El coordinador de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mancilla, valoró la participación de la comunidad a pesar de las condiciones climáticas. "Fue una jornada marcada por las inclemencias del tiempo, pero todos sabemos que quienes vivimos en Punta Arenas entendemos que esto es parte de nuestra idiosincrasia. A pesar de la lluvia, la gente asistió y pudimos realizar la corrida Dog Lover. Estamos muy contentos y motivados con este programa que cierra la Avenida Costanera del Estrecho una vez al mes, independiente de las condiciones climáticas. Invitamos a la comunidad a estar atenta al próximo llamado para una nueva edición", señaló el directivo.

Por su parte, el organizador de la corrida Dog Lover, Cristian Vergara, destacó el entusiasmo de los participantes, incluso bajo la lluvia. "Esta es nuestra cuarta versión desde el año pasado y, aunque hoy nos tocó un tiempo muy magallánico, la gente igual vino motivada a correr con sus perritos. Estamos muy contentos por la participación. Este es un gran espacio que tiene la Municipalidad para que la comunidad se reúna y disfrute. Estamos en Punta Arenas y estamos acostumbrados a este clima, así que la invitación es a participar y disfrutar estas actividades", comentó Vergara.

Entre los asistentes también hubo vecinos que valoraron la instancia para compartir junto a sus mascotas. Josefa Cuadra, quien participó con su perrita Coca, contó que incluso trotaron desde su casa para llegar a la actividad. "Vinimos trotando desde la casa y estuvo súper bueno, incluso con la lluvia. Fue una experiencia muy entretenida. Además, mi perrita recibió un premio que no lo esperábamos, así que estamos muy agradecidas. Hay que aprovechar estas actividades, porque igual es rico correr con lluvia", relató la participante.

Desde el municipio destacaron que La Costanera es Tuya continuará desarrollándose durante el año con nuevas convocatorias, con el objetivo de seguir promoviendo el deporte, la recreación familiar y el uso comunitario de los espacios públicos en la ciudad.

