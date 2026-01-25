Punta Arenas,
25 de enero de 2026

ZUMBATÓN EN EL ESTRECHO PROMOVIÓ VIDA ACTIVA EN PUNTA ARENAS

​Vecinos de Punta Arenas participaron en la Zumbatón en el Estrecho, una actividad gratuita que destacó la importancia del deporte y la vida saludable.

Zumbaton

Durante la jornada del domingo 25 de enero en el sector de las multicanchas de la costanera de Punta Arenas, se realizó la Zumbatón en el Estrecho, desde las 11 de la mañana y finalizando a las 13:30 horas.

La actividad fue organizada por Rencasur, Derconcenter y Suzuki. La clase de zumba fue  dirigida por los profesores de zumba Jennifer Gallardo y Luciano Herrera.

La iniciativa tuvo como objetivo la importancia de la realización de actividad física y la unión de la comunidad.


¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

ZUMBATÓN EN EL ESTRECHO PROMOVIÓ VIDA ACTIVA EN PUNTA ARENAS

SENDA ABRE POSTULACIONES AL PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA 2026

DIRECTORA REGIONAL DE SERNAPESCA INFORMA AVANCES EN FISCALIZACIÓN, REGISTRO PESQUERO Y FALLO HISTÓRICO DE LA CORTE SUPREMA EN MAGALLANES

