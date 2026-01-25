25 de enero de 2026
ZUMBATÓN EN EL ESTRECHO PROMOVIÓ VIDA ACTIVA EN PUNTA ARENAS
Vecinos de Punta Arenas participaron en la Zumbatón en el Estrecho, una actividad gratuita que destacó la importancia del deporte y la vida saludable.
Durante la jornada del domingo 25 de enero en el sector de las multicanchas de la costanera de Punta Arenas, se realizó la Zumbatón en el Estrecho, desde las 11 de la mañana y finalizando a las 13:30 horas.
La actividad fue organizada por Rencasur, Derconcenter y Suzuki. La clase de zumba fue dirigida por los profesores de zumba Jennifer Gallardo y Luciano Herrera.
La iniciativa tuvo como objetivo la importancia de la realización de actividad física y la unión de la comunidad.
La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.
La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.