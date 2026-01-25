ZUMBATÓN EN EL ESTRECHO PROMOVIÓ VIDA ACTIVA EN PUNTA ARENAS

Durante la jornada del domingo 25 de enero en el sector de las multicanchas de la costanera de Punta Arenas, se realizó la Zumbatón en el Estrecho, desde las 11 de la mañana y finalizando a las 13:30 horas.

La actividad fue organizada por Rencasur, Derconcenter y Suzuki. La clase de zumba fue dirigida por los profesores de zumba Jennifer Gallardo y Luciano Herrera.



La iniciativa tuvo como objetivo la importancia de la realización de actividad física y la unión de la comunidad.



