SIN JUGADORES DE PUNTA ARENAS, LA SELECCIÓN CHILENA DE FUTSAL INICIA SU PARTICIPACIÓN EN LA COPA AMÉRICA 2026

La Selección Chilena de Futsal iniciará este sábado 24 de enero su participación en la CONMEBOL Copa América Futsal 2026, torneo que se disputará hasta el 1 de febrero en la ciudad de Luque, Paraguay. Sin embargo, la nómina oficial presentada por el técnico Ignacio Cabral no incluyó a ningún jugador de Punta Arenas Futsal, actual campeón del Torneo de Clausura de la ANFP, situación que generó amplio debate en redes sociales.

Tras la publicación oficial de la lista de convocados, los comentarios no tardaron en aparecer, especialmente desde la comunidad futsalera magallánica y seguidores del equipo puntarenense. Frases como “¿Ninguno del actual campeón?”, “Todos sabemos que el futsal chileno es en Punta Arenas” o “Punta Arenas contra la selección gana Punta Arenas” reflejaron el descontento por la ausencia de representantes del club campeón nacional.

​En lo deportivo, Chile integrará el Grupo B del certamen junto a Colombia, Brasil, Bolivia y Venezuela. El torneo se disputará en el recinto del Comité Olímpico Paraguayo y contempla una fase de grupos entre el 24 y el 29 de enero, mientras que las instancias finales se jugarán el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero. Clasificarán a semifinales los dos primeros equipos de cada grupo, mientras que el resto disputará las posiciones del quinto al noveno lugar.

El debut de la Roja será este sábado 24 de enero ante Bolivia, a las 12:00 horas. Posteriormente, Chile enfrentará a Venezuela el lunes 26 de enero a las 14:30 horas, a Brasil el miércoles 28 a las 14:30 horas y cerrará la fase grupal ante Colombia el jueves 29 de enero, a las 12:00 horas. El domingo 25 el equipo tendrá jornada libre.

Más allá del calendario, la ausencia de jugadores de Punta Arenas vuelve a instalar el debate sobre la representación regional en las selecciones nacionales, especialmente considerando el peso histórico y competitivo que ha tenido el futsal magallánico en el desarrollo de esta disciplina a nivel país.

