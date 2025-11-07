PUNTA ARENAS, EL HOGAR MÁS AUSTRAL DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE FUTSAL

El viento austral corta la tarde en el extremo sur del país, donde el mar y la estepa se funden en una postal que parece del fin del mundo. En medio de ese paisaje, el futsal chileno tiene su rincón más lejano: Punta Arenas, una ciudad que no solo desafía las condiciones climáticas, sino también las distancias y la logística de una competencia nacional.

El equipo de futsal de Punta Arenas se ha convertido en una excepción dentro del calendario de la liga. Mientras la mayoría de los clubes del país concentran su actividad en la zona central del país, los magallánicos juegan a casi 3.000 kilómetros de distancia y cuando les toca oficiar de local, no hay punto medio: algunos encuentros se disputan en la capital, por razones de costo y conectividad, pero cada cierto tiempo cuando el fixture y el presupuesto lo permite, el futsal regresa a casa, al Gimnasio Fiscal de Punta Arenas, donde el eco del balón se mezcla con el rugido del viento del Estrecho.

El retorno de Punta Arenas a la Primera División del futsal marcó un hito no solo deportivo, sino simbólico. Demostró que el fútbol sala puede romper las fronteras geográficas y emocionales, y que la pasión por el deporte llega a lugares donde pocos imaginan. Cada partido jugado en el sur profundo es una celebración, una muestra de pertenencia y resistencia ante las dificultades.

Así, entre vientos patagónicos, luces que se apagan temprano y días que parecen eternos en verano, el futsal también encuentra su lugar en el fin del mundo. Un rincón donde la pelota rueda con la misma pasión que en cualquier polideportivo del país, pero con un sabor distinto: El sabor de estar jugando literalmente en el punto más austral del fútbol chileno.

Escrito por: Comunicaciones ANFP

Fotografía de: Punta Arenas Futsal

Fuente: campeonatochileno.cl



