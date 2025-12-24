Punta Arenas,
24 de diciembre de 2025

SAG ÚLTIMA ESPERANZA INTERCEPTA OPORTUNAMENTE LARVAS DE MOSCA DE LA FRUTA EN CONTROL FRONTERIZO CERRO DOROTEA

​La detección, realizada en un limón, evitó el ingreso de una de las plagas agrícolas más dañinas del mundo.

deteccion mosca de la fruta2

En el marco de una inspección rutinaria a pasajeros que ingresaban a Chile por el control fronterizo Cerro Dorotea, de la provincia de Última Esperanza, funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) detectaron larvas de mosca de la fruta al interior de un limón, acción que permitió impedir el ingreso de una plaga de alto impacto para la fruticultura chilena.

 

El jefe de la oficina provincial de SAG Última Esperanza, Alejandro Canales Helmer, destacó la labor realizada por el equipo en terreno, señalando que "esta detección demuestra la alta asertividad, compromiso y preparación del equipo de inspección, que cumple un rol clave en la protección del patrimonio fito y zoosanitario nacional. Cada inspección es una oportunidad concreta de prevenir riesgos mayores para el país".

 

La mosca de la fruta (Ceratitis capitata) es considerada una de las plagas más destructivas a nivel mundial, ya que afecta a más de 250 especies de frutas y hortalizas. Sus larvas se alimentan de la pulpa del fruto provocando pudrimiento y destrucción de la producción, pérdidas económicas significativas y restricciones sanitarias para las exportaciones del país.

 

En este sentido, el encargado regional de control frontera de SAG, Christian von Moltke Cornils, explicó que "el SAG cumple una función estratégica en la protección del patrimonio fito y zoosanitario nacional, y esta intercepción confirma que los controles fronterizos no son sólo un trámite administrativo, sino que se trata de una barrera sanitaria fundamental para resguardar la producción nacional, nuestra economía y nuestros mercados de exportación".

 

Von Moltke agregó que "si bien la región de Magallanes no es una zona con una gran producción frutícola, la actual conectividad del territorio permite que una plaga que ingresa por un extremo del país pueda trasladarse en pocas horas hacia las zonas centro y norte, donde se concentra la mayor producción agrícola. Esto puede ocurrir a través de personas que viajan portando frutas u otros productos de origen vegetal sin declarar."

 

Por su parte, la seremi de Agricultura de Magallanes, Irene Ramírez Mérida, enfatizó la relevancia de este trabajo preventivo, señalando que "cuidar la producción nacional es también fortalecer la soberanía alimentaria de los territorios y resguardar la imagen de Chile como un exportador mundial de productos agropecuarios de primera calidad e inocuidad. Cada acción del SAG en frontera aporta directamente al fortalecimiento del programa de Control y Erradicación de Moscas de la Fruta, y por ello, al momento de ingresar al país, declarar es clave para contribuir con ese objetivo".

 

Cabe señalar que el control fronterizo Cerro Dorotea es un control vecinal de alta afluencia, donde a diario cientos de personas transitan entre Chile y Argentina, principalmente con fines de abastecimiento. En este escenario, la labor del SAG resulta clave para detectar oportunamente riesgos sanitarios y evitar que plagas o enfermedades ingresen al país.

 

Finalmente, desde SAG reiteraron el llamado a la ciudadanía a colaborar con los controles fronterizos, declarando siempre los productos que se transportan y evitando el ingreso de frutas, verduras u otros productos de origen vegetal o animal que pudieran afectar el patrimonio sanitario nacional.


PASAJE PAINE DEJARÁ DE SER EL SITIO BALDÍO Y "PATIO TRASERO" DE LA CIUDAD DE PUERTO NATALES

