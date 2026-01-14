GOBIERNO INAUGURA NUEVO ACCESO A PUERTO NATALES POR AVENIDA ÚLTIMA ESPERANZA

Con la presencia de autoridades regionales, provinciales y comunales, el Gobierno inauguró oficialmente la nueva ruta de acceso a la ciudad de Puerto Natales, correspondiente al proyecto “Mejoramiento Acceso a la Ciudad de Puerto Natales, sector Ruta 9 – Avenida Última Esperanza”, una obra estratégica que fortalece la conectividad urbana, mejora la seguridad vial y responde a una sentida demanda de la comunidad.

La ceremonia, encabezada por el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, incluyó además la bendición de una gruta construida como parte del proyecto, concebida como un espacio de recogimiento, identidad y encuentro para vecinas y vecinos.

La obra fue ejecutada por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, abarcando el tramo entre la Ruta 9 y la Avenida Última Esperanza, y consideró pavimentación en hormigón, soluciones de saneamiento, señalización, medidas de seguridad vial, aceras peatonales y paraderos, proyectándose como una infraestructura clave para el desarrollo actual y futuro de la comuna.

Durante la actividad participaron el seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández; el seremi de Gobierno, Andro Mimica; el consejero regional, Patricio Gamín; la alcaldesa de Natales, Ana Mayorga; el alcalde protocolar de Torres del Paine, Edmundo Bilbao; el concejal, Alejandro Cárdenas, representantes de Carabineros de la 2ª Comisaría de Puerto Natales, además de equipos técnicos, y dirigentes sociales.

Compromiso del Gobierno con obras que nacen desde la ciudadanía

El Delegado Presidencial Provincial, Guillermo Ruiz Santana, destacó que esta inauguración representa una respuesta concreta a una demanda histórica de la comunidad natalina. “Estamos inaugurando una obra muy importante y largamente anhelada por las y los natalinos, que por años solicitaron mejorar este acceso como una forma de llegar en mejores condiciones al hospital, al CESFAM y al terminal de buses. Aquí existió la voluntad política del Gobierno del Presidente Gabriel Boric para disponer los recursos necesarios, con una inversión superior a los 7 mil millones de pesos”, señaló.

Asimismo, el delegado relevó el proceso participativo que acompañó el desarrollo del proyecto. “Esta obra tiene un sentido especial, porque fue requerida por la gente y porque hubo participación de vecinas y vecinos, se escucharon propuestas y se incorporaron mejoras. Eso es parte de la forma en que entendemos la gestión pública; con diálogo, en terreno y con sentido histórico para la ciudad”, agregó, recordando además la solicitud ciudadana de reconocer el valor patrimonial del sector y de quienes forjaron el desarrollo de Puerto Natales.

Por su parte, el seremi de Gobierno, Andro Mimica, subrayó que esta obra se enmarca en un esfuerzo sostenido del Ejecutivo por fortalecer la infraestructura en toda la provincia. “Este nuevo acceso es una respuesta concreta del Estado a necesidades que se arrastraban por años. Durante este Gobierno se ha realizado la inversión más grande en infraestructura que ha tenido la provincia, con más de 170 mil millones de pesos en obras públicas, de los cuales más de 100 mil millones corresponden a vialidad”, indicó.

En esa línea, destacó que estas iniciativas reflejan un trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado. “Cuando trabajamos en conjunto entre delegaciones, ministerios, servicios públicos y municipios, quienes se benefician son las personas. Estas son respuestas tangibles a la ciudadanía y una muestra de que el Estado está presente en todos los territorios”, afirmó.

La alcaldesa de Natales, Ana Mayorga, valoró la concreción de este proyecto. “Este es un sueño muy anhelado por la comunidad. Durante muchos años se solicitó este acceso y hoy, finalmente, se ve concretado. Esta vía no solo mejora la entrada a la ciudad, sino que permite descongestionar sectores críticos y ofrece una alternativa real para el tránsito de buses interprovinciales”, señaló.

La jefa comunal también destacó el trabajo conjunto con vecinos y autoridades. “Aquí hubo un trabajo en terreno, escuchando a la comunidad y respondiendo a sus requerimientos. Eso habla de una gestión conectada con las personas y con los desafíos futuros que tiene nuestra ciudad”, añadió.

El seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, explicó que el proyecto cumple con los más altos estándares técnicos y deja las bases para futuras etapas de desarrollo vial. “Este segundo acceso a Puerto Natales era un anhelo de toda la comunidad y hoy estamos cumpliendo un compromiso. Son más de 7.500 millones de pesos de inversión en una avenida de alto estándar, con un nudo vial seguro, obras mayores en el cruce del Estero Natales y condiciones que responden a lo que la comunidad esperaba”, indicó.

Finalmente, destacó que el proyecto considera proyecciones a mediano plazo. “Estamos trabajando junto al Gobierno Regional y al municipio para avanzar en la doble vía y en la conexión con Santiago Bueras, consolidando una vialidad estructurante para Natales. Esto demuestra un compromiso cumplido por parte del Gobierno y del Ministerio de Obras Públicas, con obras que tienen sentido y mejoran la calidad de vida de las personas”, concluyó.

Con esta inauguración, el Gobierno reafirma su compromiso con una infraestructura pública al servicio de la ciudadanía, impulsando una ciudad más conectada, segura y digna para las y los habitantes de Puerto Natales.

