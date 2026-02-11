Punta Arenas,
11 de febrero de 2026

SEREMI DE BIENES NACIONALES ACTUALIZA AVANCES EN PUDETO Y CABO FROWARD

Buenos Días Región

Sergio Salvador Tapia, Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Magallanes

El Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Magallanes, Sergio Salvador Reyes Tapia, abordó en Buenos Días Región los principales avances en materia de gestión de suelo fiscal en Punta Arenas, Puerto Natales y Tierra del Fuego. En conversación con Polar Comunicaciones, detalló el estado de las 10,07 hectáreas restituidas en el sector del ex Regimiento Pudeto para el Plan de Emergencia Habitacional, además de la recuperación de terrenos y la próxima donación para el futuro Parque Nacional Cabo Froward.

Respecto a Pudeto, explicó que tras la desafectación del terreno en 2023 se proyectaba la construcción de entre 400 y 500 viviendas. Sin embargo, el Ejército informó la necesidad de realizar trabajos de limpieza de material explosivo sin detonar (UXO), proceso que retrasó la planificación inicial. Actualmente, los lotes D y F ya fueron entregados despejados, mientras que el resto del terreno continuará en proceso de limpieza durante este año, quedando disponible para el próximo gobierno y para que el Serviu realice los estudios técnicos correspondientes.

En Tierra del Fuego, el Seremi destacó la finalización de las mensuras en el Hito 1, en la zona de Faro Espíritu Santo, reforzando el trabajo en terreno y la actualización de planimetría en la frontera entre Chile y Argentina. Asimismo, relevó el trabajo coordinado con la Municipalidad de Natales, donde se avanzó en concesiones gratuitas para parques, espacios comunitarios y un complejo deportivo al aire libre, incluyendo más de una hectárea destinada al Club Deportivo Natales.

Reyes Tapia también informó la restitución de cerca de 18 mil metros cuadrados de suelo fiscal que estaban ocupados irregularmente en Punta Arenas y Natales, proceso que, según señaló, se ha realizado privilegiando el diálogo. 

Finalmente, confirmó que Bienes Nacionales avanza en la tramitación de la donación de más de 130 mil hectáreas por parte de Fundación Rewilding para la creación del Parque Nacional Cabo Froward, iniciativa que marcará un hito en conservación para la región de Magallanes.


Marcel Bermúdez, Director de Tránsito y Transporte Público Ilustre Municipalidad

SOAP 2026 VUELVE A VENDERSE TRAS PUBLICACIÓN DE LEY JACINTA

TARJETA PUNTA ARENAS IMPULSA COMPRAS ESCOLARES CON DESCUENTOS EN LIBRERÍAS

Leer Más

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

MOP REFUERZA SEGURIDAD VIAL REALIZANDO DEMARCACIÓN DE LOS PAVIMENTOS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MOP REFUERZA SEGURIDAD VIAL REALIZANDO DEMARCACIÓN DE LOS PAVIMENTOS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Parque Torres del Paine

CUATRO TURISTAS EXTRANJEROS DETENIDOS EN TORRES DEL PAINE POR INFRINGIR NORMA DEL USO DE FUEGO

fiscalización seremi salud

SEREMI DE SALUD MAGALLANES REFUERZA FISCALIZACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA UN RETORNO SEGURO A CLASES