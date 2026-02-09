DEPORTE AVENTURA: OPERADORES DEBERÁN CERTIFICAR MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONAR

Una primera mirada dio la Comisión de Economía, al proyecto que define medidas que garanticen el cumplimiento de estándares de seguridad en servicios de turismo aventura, el que cursa su segundo trámite. Se acordó continuar la discusión una vez concluido el receso legislativo.

La propuesta surge a raíz del fallecimiento de Diego Albornoz Coronado, de 23 años, quien murió asfixiado tras realizar en un salto de Bungee en el Cajón del Maipo, en febrero de 2024. La investigación determinó que el joven falleció por negligencia del instructor del servicio, quien no habría instalado adecuadamente el arnés de seguridad. El imputado no tendría la experiencia ni los permisos para operar, ni tampoco el equipamiento necesario para los lanzamientos.



La moción recibió importantes cambios en la Cámara Baja luego que las y los diputados aprobaran una indicación sustitutiva del Ejecutivo. De esta forma, se aprobó que es deber del Servicio Nacional de Turismo otorgar un distintivo denominado “Sello R” a los prestadores de servicios turísticos. Estos deben estar inscritos en el Registro Nacional de Clasificación.

Asimismo, estos prestadores tendrán la obligación de exhibir el sello de calidad turística en un lugar visible de sus instalaciones. Del mismo modo este debe ir en sus vestimentas institucionales, para ser fácilmente identificados por clientes y visitantes.

Será obligación para los operadores de turismo aventura inscribirse en el registro correspondiente. Aquello será necesario para poder operar, previa verificación del cumplimiento de los estándares de seguridad que se fijen mediante reglamento.

La propuesta contempla también sanciones en caso de incumplimiento de la inscripción en el registro o de los estándares de seguridad. Lo mismo ocurrirá por no exhibir el “Sello R” en un lugar visible, junto a su código de verificación, en las instalaciones o en las vestimentas institucionales.

Siguiendo esta línea, se establecen multas, expresadas en Unidades Tributarias Mensuales (UTM), para el prestador de servicios de turismo aventura que, en el ejercicio de sus actividades, entregue antecedentes falsos o adulterados a la autoridad competente, altere el código de verificación o falsifique el certificado de cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos en esta ley.

El texto sanciona con la clausura temporal del establecimiento a los prestadores de servicios de alojamiento o de turismo aventura que clasifiquen deliberadamente el servicio que ofrecen en una categoría distinta a la que corresponda o que no cumplan con la obligación de registro o con los estándares de seguridad señalados en la presente ley. En caso de reincidencia, podrá decretarse la clausura definitiva.





El presidente de la Comisión de Economía, el senador Daniel Núñez, al revisar la iniciativa recordó el caso de un grupo de jóvenes extranjeros que murieron en las Torres del Paine hace algunos meses indicando que “es más habitual de lo que creemos estos accidentes, por eso es fundamental legislar sobre esto”.

Uno de los autores de la norma en tramitación, el diputado Jorge Guzmán detalló en la sesión, el contenido del proyecto recalcando la necesidad de endurecer los estándares de seguridad de este tipo de deportes ante el aumento de siniestros asociados. A su vez, aclaró que la norma no tiene informe financiero porque los cambios irán a cuenta de los propios operadores.

En tanto la madre del joven fallecido, Paola Coronado hizo un llamado a legislar con celeridad. “Chile tiene el óscar de turismo aventura el 2025, eso quiere decir que es el mejor destino para practicar los 24 distintos deportes de riesgo pero no se entiende lo amateur que es el servicio. Nos falta ser profesionales si ofrecemos actividades en que la vida de las personas está en juego”, enfatizó.

El subsecretario de Turismo (s) Felipe Abarca aseguró que antes de este accidentes ya se estaban haciendo cambios reglamentarios “porque sabíamos de esta carencia, pero es fundamental hacer modificaciones legales ahora. Actualizamos 15 normas técnicas de las 24 que hay y esperamos que este año salgan las 9 restantes”.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación Nacional de Guías de Turismo, Nelson Valencia describió la situación actual explicando que “en lo que se refiere al turismo aventura existen más de mil guías inscritos en el Registro Nacional de Servicios Turísticos, cuya inscripción es voluntaria. Consideramos a disciplinas como la montaña, alta montaña, escalada en roca, trekking, senderismo y deslizamiento sobre nieve, entre otras. Hay muchos más guías informales porque no están en el registro”.

