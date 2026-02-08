Punta Arenas,
8 de febrero de 2026

DELEGADO PRESIDENCIAL GUILLERMO RUIZ DESTACA LABOR POLICIAL EN RETENES FRONTERIZOS DE CARABINEROS

Durante su gestión, el delegado ha recorrido todos los cuarteles y retenes policiales de la provincia de Última Esperanza. ​

Como una manera de reafirmar el compromiso del Gobierno con Carabineros de Chile, y al mismo tiempo conocer de primera fuente la labor que realizan día a día, el delegado presidencial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, visitó los diferentes cuarteles policiales de la provincia, destacando el trabajo que desempeñan en materia de protección de la ciudadanía, soberanía, entre otros.

Asimismo, Ruiz estuvo en el retén de Morro Chico y retén fronterizo Teniente Hernán Merino, ubicados en la provincia de Magallanes, pero dependientes de la 2da Comisaría de Puerto Natales.

Al respecto, el delegado señaló “hemos compartido con los funcionarios de Carabineros, parte de vida cotidiana, constatando cómo realizan su labor policial, en algunos casos fronteriza, que es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver con los carabineros de la ciudad de Puerto Natales, pero siempre marcando la presencia del Estado como centinelas de la soberanía en este alejado, pero hermoso rincón de la patria”.

El retén Teniente Hernán Merino, se ubica a 290 km. de puerto Natales y a 270 km. de Punta Arenas, razón por la cual la conectividad y el bastecimiento cobran relevancia, teniendo en consideración las bajas temperaturas que se registran en meses de invierno. Por esta razón, la labor policial en esta zona cumple una función estratégica, pues se establece soberanía, estando a cargo de ocho hitos en el sector territorial y del límite político internacional.

Por su parte, el comisario de la 2da Comisaría de Puerto Natales, mayor Exequiel Rubio señaló “agradecemos la compañía de nuestro delegado donde hoy pudimos visitar el retén de Morro Chico, donde nuestro personal realiza una labor educativa con las personas que circulan desde Punta Arenas a Natales, entregándoles recomendaciones de autocuidado para evitar accidentes de tránsito”.

Además, Rubio agregó “también visitamos el retén Teniente Hernán Merino Correa donde pudimos recorrer el sector jurisdiccional y la importancia que tiene la presencia de Carabineros a través del Estado, realizando labores orientadas a resguardar la soberanía y seguridad de todas las personas que están en este lugar”.

Finalmente, el delegado agradeció la invitación de Carabineros a los distintos cuarteles y retenes donde hacen soberanía, destacando la presencia y trabajo que llevan a cabo con la protección de la comunidad, tanto en la ciudad como en zonas rurales o incluso sectores fronterizos tan alejados que forman parte del país.


CARABINEROS DETIENE A DOS HOMBRES TRAS VIOLENTO FORCEJEO EN DOMICILIO DEL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

ERICKA FARÍAS ES LA DELEGADA PRESIDENCIAL REGIONAL DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ELECTO

DELEGADO PRESIDENCIAL GUILLERMO RUIZ DESTACA LABOR POLICIAL EN RETENES FRONTERIZOS DE CARABINEROS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

DELEGADO PRESIDENCIAL GUILLERMO RUIZ DESTACA LABOR POLICIAL EN RETENES FRONTERIZOS DE CARABINEROS

EL AMIGO DE LA FAMILIA

EN LA JUNTA DE VECINOS “LOS SUEÑOS DEL ANDINO” DE PUNTA ARENAS SE REALIZÓ UNA NUEVA PLAZA CIUDADANA DEL PROGRAMA GOBIERNO EN TERRENO

joseantoniokast_1768264189_3808798536851368964_2671373580

KAST CONFIRMA QUE NOMBRAMIENTOS DE DELEGADOS Y SUBSECRETARIOS SE DEFINIRÁN A SU REGRESO A CHILE