26 de diciembre de 2025

SENDA MAGALLANES Y CARABINEROS HAN REFORZADO FISCALIZACIONES PREVENTIVAS PROMOVIENDO CONDUCCIÓN SEGURA

​En el marco de la campaña El Otro Plan, SENDA Magallanes apoyó operativos de control preventivo realizados por Carabineros de Chile, con el objetivo de prevenir siniestros viales asociados al consumo de alcohol y otras drogas, fortaleciendo la seguridad de conductores y conductoras en la región.

tolerancia cero

​Con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol y otras drogas, Carabineros de Chile realizó fiscalizaciones preventivas en distintos puntos de la región de Magallanes. La iniciativa contó con el apoyo de SENDA, a través del programa Tolerancia Cero, que dispuso una ambulancia y un equipo médico especializado para la realización de controles de alcotest y narcotest.

 
El despliegue en terreno permitió efectuar controles preventivos a conductores y conductoras, resguardando el debido proceso y fortaleciendo una estrategia integral que combina fiscalización, atención oportuna y sensibilización comunitaria, con foco en la prevención y el cuidado de la vida.

 
En este contexto, la directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, destacó la importancia de tomar decisiones responsables al conducir.

 
“Nuestro llamado es a elegir El Otro Plan, que significa cuidarse y cuidar a otras personas. Conducir sin alcohol ni otras drogas es una decisión clave para prevenir siniestros viales y proteger la vida propia y la de los demás”, señaló.

 
Asimismo, la autoridad regional relevó el trabajo conjunto entre las instituciones, añadiendo que “estas fiscalizaciones no solo buscan detectar conductas de riesgo, sino también generar conciencia. La prevención se fortalece cuando existe coordinación interinstitucional y un mensaje claro hacia la comunidad”.

 
Durante la jornada, la directora regional conversó directamente con conductoras y conductores, entregando los mensajes de la campaña de fin de año de SENDA, El Otro Plan, iniciativa que promueve la responsabilidad, la gestión de riesgos y alternativas de autocuidado frente al consumo de alcohol y otras drogas, especialmente en contextos de celebraciones y mayor movilidad.

 
La campaña El Otro Plan forma parte de la estrategia preventiva de SENDA y busca instalar en la ciudadanía la idea de anticiparse, planificar y tomar decisiones informadas, reforzando factores de protección y fomentando una cultura de autocuidado y seguridad vial en todo el país.

 
Los controles del programa Tolerancia Cero se desarrollan de manera permanente durante todo el año, como parte de la estrategia nacional de prevención de siniestros viales asociados al consumo de alcohol y otras drogas. No obstante, estos operativos se intensifican especialmente en períodos de mayor riesgo, como feriados, fines de semana largos y fechas de celebraciones, cuando aumenta el flujo vehicular. En este contexto, las fiscalizaciones continuarán y se reforzarán durante todo lo que resta del año, con el objetivo de promover una conducción responsable, prevenir siniestros de tránsito y resguardar la seguridad de todas las personas.

CANADÁ PLANEA REGRESAR A LA ANTÁRTICA ESTE 2026 A BORDO DEL ROMPEHIELOS "ALMIRANTE VIEL" DE LA ARMADA DE CHILE

MUNICIPIO ENTREGA BALANCE DE SEGURIDAD PÚBLICA TRAS JORNADA NAVIDEÑA

Leer Más

​Daños al espacio público, riñas y conducción bajo alcohol marcaron el centro de la ciudad.

​Daños al espacio público, riñas y conducción bajo alcohol marcaron el centro de la ciudad.

BALANCE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (3)
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

incendio-forestal-cerro-maule

"ESTAMOS MUY, MUY PREOCUPADOS": INCENDIO FORESTAL EN MAULE CONSUME 1.100 HECTÁREAS Y DESTRUYE 2 CASAS

PARQUE CHABUNCO (2)

MUNICIPIO LLAMA A CUIDAR PARQUES Y ÁREAS NATURALES EN FIESTAS DE FIN DE AÑO

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS