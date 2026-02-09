Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

9 de febrero de 2026

TASA DE INTERÉS PROMEDIO PARA CRÉDITOS HIPOTECARIOS CAE A SU NIVEL MÁS BAJO DESDE 2021

En contraste, las tasas de los créditos comerciales y de consumo registraron aumentos.

¿SABE QUÉ PAPELES NECESITA PARA EL CRÉDITO HIPOTECARIO?

La tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios en el país registró una nueva caída y alcanzó 4,12%, su menor nivel desde diciembre de 2021, cuando se ubicó en 4%. 

Así, de acuerdo con los últimos antecedentes del Banco Central de Chile, la tasa de los préstamos hipotecarios alcanzó su nivel más bajo en cinco años, aunque aún se mantiene lejos de los valores observados antes de la pandemia de covid-19.

Este descenso refuerza las recientes señales de recuperación del sector inmobiliario, impulsadas en parte por medidas como el subsidio a la tasa de interés. 

El dato contrasta con el comportamiento de otros segmentos del mercado crediticio durante enero, mes en el que las tasas de los créditos comerciales y de consumo registraron aumentos.

En específico, las tasas de interés de los créditos comerciales subieron a 8,4%, desde 8,1% en diciembre, mientras que las de consumo escalaron a 23,4%, frente al 22,2% del mes previo. 

Según explicó el instituto emisor, el aumento en la tasa de interés de los créditos de consumo se debió principalmente al incremento del producto crédito en cuotas de tarjetas de crédito. En tanto, en el caso de los créditos comerciales, todos los productos del segmento registraron alzas en sus tasas. 

Además, las tasas de los créditos de comercio exterior se mantuvieron estables durante el mes, situándose en 5,8%. 

Por otro lado, las tasas de captación en pesos se mantuvieron estables en los plazos de 30 a 89 días, 90 días a 1 año y 1 a 3 años, alcanzando valores de 4,2%, 4,4% y 4,8%, respectivamente. 

En contraste, las captaciones en el tramo de más de 3 años aumentaron a 6,4%.

Fuente: Emol.com 


Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CADEM: CASI LA MITAD DE LOS ENCUESTADOS RESPALDA MANTENER CANDIDATURA DE MICHELLE BACHELET A LA ONU

Leer Más

Un 49% de las personas consultadas se manifestó a favor de que la ex Presidenta continúe su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas, según la encuesta Plaza Pública Cadem de febrero.

Un 49% de las personas consultadas se manifestó a favor de que la ex Presidenta continúe su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas, según la encuesta Plaza Pública Cadem de febrero.

bachelet-kast-768x432
nuestrospodcast
Lourdes Vergara

21 ESTUDIANTES REALIZAN SU PRÁCTICA EN ENAP MAGALLANES EN ÁREAS COMO GEOLOGÍA, LABORATORIOS Y MANTENIMIENTO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
¿SABE QUÉ PAPELES NECESITA PARA EL CRÉDITO HIPOTECARIO?

TASA DE INTERÉS PROMEDIO PARA CRÉDITOS HIPOTECARIOS CAE A SU NIVEL MÁS BAJO DESDE 2021

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Mundo Geek 4 (2)

MUNDO GEEK ABORDA NOVEDADES DE NINTENDO, CINE Y GAMING

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
EXPO SUMMER (15)

INJUV MAGALLANES INVITA A PARTICIPAR DE LA EXPO JUVENTUDES SUMMER 2026 EN LA COSTANERA DEL ESTRECHO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250