TASA DE INTERÉS PROMEDIO PARA CRÉDITOS HIPOTECARIOS CAE A SU NIVEL MÁS BAJO DESDE 2021

La tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios en el país registró una nueva caída y alcanzó 4,12%, su menor nivel desde diciembre de 2021, cuando se ubicó en 4%.

Así, de acuerdo con los últimos antecedentes del Banco Central de Chile, la tasa de los préstamos hipotecarios alcanzó su nivel más bajo en cinco años, aunque aún se mantiene lejos de los valores observados antes de la pandemia de covid-19.

Este descenso refuerza las recientes señales de recuperación del sector inmobiliario, impulsadas en parte por medidas como el subsidio a la tasa de interés.

El dato contrasta con el comportamiento de otros segmentos del mercado crediticio durante enero, mes en el que las tasas de los créditos comerciales y de consumo registraron aumentos.

En específico, las tasas de interés de los créditos comerciales subieron a 8,4%, desde 8,1% en diciembre, mientras que las de consumo escalaron a 23,4%, frente al 22,2% del mes previo.

Según explicó el instituto emisor, el aumento en la tasa de interés de los créditos de consumo se debió principalmente al incremento del producto crédito en cuotas de tarjetas de crédito. En tanto, en el caso de los créditos comerciales, todos los productos del segmento registraron alzas en sus tasas.

Además, las tasas de los créditos de comercio exterior se mantuvieron estables durante el mes, situándose en 5,8%.

Por otro lado, las tasas de captación en pesos se mantuvieron estables en los plazos de 30 a 89 días, 90 días a 1 año y 1 a 3 años, alcanzando valores de 4,2%, 4,4% y 4,8%, respectivamente.

En contraste, las captaciones en el tramo de más de 3 años aumentaron a 6,4%.

