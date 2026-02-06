Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

6 de febrero de 2026

AUMENTO DE INASISTENCIAS PREOCUPA TRAS PRÓRROGA DE LICENCIAS DE CONDUCIR

​Municipio de Punta Arenas refuerza llamado a responsabilidad para no afectar atención y evitar congestión futura.

TRÁNSITO (3)

La Municipalidad de Punta Arenas manifestó su preocupación por el aumento de inasistencias en los trámites de renovación de licencias de conducir, situación que se ha intensificado tras el anuncio de la prórroga legal que extiende la vigencia de documentos vencidos o por vencer. Desde la administración comunal recalcaron que esta conducta impacta directamente en la capacidad de atención y en el correcto funcionamiento del sistema.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, fue enfático en señalar que la prórroga aprobada constituye una mala señal para la gestión municipal, ya que tiende a postergar un problema que puede evitarse con responsabilidad individual. "Con el sistema actual, estamos en condiciones de atender más de 11 mil renovaciones al año. Si las personas que toman hora asisten efectivamente, el año 2026 no tendríamos ningún problema para cubrir tanto a quienes deben renovar ese año como a los rezagados de periodos anteriores", afirmó.

El jefe comunal explicó que, tras el anuncio de la prórroga, se registró un aumento significativo de personas que no asistieron a su cita sin aviso previo. "En la última semana hemos tenido cerca de un 10% de inasistencia. En la práctica, eso equivale a perder un mes completo de atención en la Dirección de Tránsito, lo que es grave considerando el esfuerzo que ha hecho el municipio para ampliar la capacidad del sistema", indicó Radonich, subrayando que la responsabilidad de evitar colapsos no recae solo en la municipalidad, sino también en los conductores.

En la misma línea, el director de Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas, Marcel Bermúdez, detalló que este fenómeno ya comienza a generar perjuicios concretos. "Son cupos que no podemos reasignar en el momento y que se pierden. Si esta tendencia se mantiene, podríamos cerrar el año con más de 700 trámites menos realizados solo por inasistencias", explicó el directivo municipal, agregando que la plataforma permite anular la hora con anticipación para que otro vecino pueda utilizar ese espacio.

Desde el municipio recordaron que actualmente las personas que no asisten sin aviso quedan bloqueadas por 60 días para solicitar una nueva hora, sanción que a partir del 1 de marzo se extenderá a seis meses. La medida busca incentivar el uso responsable del sistema y resguardar la continuidad del servicio.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a no confiarse en la prórroga y a realizar el trámite con anticipación. "Los cupos existen y el sistema funciona. Lo único que se requiere es corresponsabilidad. Renovar a tiempo evita problemas futuros y permite que todos puedan acceder al servicio sin dificultades", concluyó el alcalde Radonich.


Desarrollo de la ceremonia de entrega de certificados

CERTIFICACIÓN DE CURSO ESPECIAL CON SIMULADOR DE INMERSIÓN TOTAL CONDUCENTE A LICENCIA DE CONDUCTOR PROFESIONAL A-3

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUMENTO DE INASISTENCIAS PREOCUPA TRAS PRÓRROGA DE LICENCIAS DE CONDUCIR

Leer Más

​Municipio de Punta Arenas refuerza llamado a responsabilidad para no afectar atención y evitar congestión futura.

​Municipio de Punta Arenas refuerza llamado a responsabilidad para no afectar atención y evitar congestión futura.

TRÁNSITO (3)
nuestrospodcast
LSDH 91 Sargento Aldea - 1

OPERACIÓN “BASE SOBERANÍA”: LA ARMADA COMO PRINCIPAL PROVEEDOR LOGÍSTICO EN EL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
TRÁNSITO (3)

AUMENTO DE INASISTENCIAS PREOCUPA TRAS PRÓRROGA DE LICENCIAS DE CONDUCIR

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Organizaciones Magallanes

MUJERES DE ORGANIZACIONES MAGALLÁNICAS COMPARTEN APRENDIZAJES Y EXPERIENCIAS DEL ENCUENTRO NACIONAL "FORMAR PARA INCIDIR"

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
sernac

SERNAC LOGRA ACUERDO QUE INDEMNIZARÁ A MÁS DE 60 MIL CONSUMIDORES DE SCOTIABANK POR MIL MILLONES DE PESOS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250