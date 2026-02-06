AUMENTO DE INASISTENCIAS PREOCUPA TRAS PRÓRROGA DE LICENCIAS DE CONDUCIR

La Municipalidad de Punta Arenas manifestó su preocupación por el aumento de inasistencias en los trámites de renovación de licencias de conducir, situación que se ha intensificado tras el anuncio de la prórroga legal que extiende la vigencia de documentos vencidos o por vencer. Desde la administración comunal recalcaron que esta conducta impacta directamente en la capacidad de atención y en el correcto funcionamiento del sistema.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, fue enfático en señalar que la prórroga aprobada constituye una mala señal para la gestión municipal, ya que tiende a postergar un problema que puede evitarse con responsabilidad individual. "Con el sistema actual, estamos en condiciones de atender más de 11 mil renovaciones al año. Si las personas que toman hora asisten efectivamente, el año 2026 no tendríamos ningún problema para cubrir tanto a quienes deben renovar ese año como a los rezagados de periodos anteriores", afirmó.

El jefe comunal explicó que, tras el anuncio de la prórroga, se registró un aumento significativo de personas que no asistieron a su cita sin aviso previo. "En la última semana hemos tenido cerca de un 10% de inasistencia. En la práctica, eso equivale a perder un mes completo de atención en la Dirección de Tránsito, lo que es grave considerando el esfuerzo que ha hecho el municipio para ampliar la capacidad del sistema", indicó Radonich, subrayando que la responsabilidad de evitar colapsos no recae solo en la municipalidad, sino también en los conductores.

En la misma línea, el director de Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas, Marcel Bermúdez, detalló que este fenómeno ya comienza a generar perjuicios concretos. "Son cupos que no podemos reasignar en el momento y que se pierden. Si esta tendencia se mantiene, podríamos cerrar el año con más de 700 trámites menos realizados solo por inasistencias", explicó el directivo municipal, agregando que la plataforma permite anular la hora con anticipación para que otro vecino pueda utilizar ese espacio.

Desde el municipio recordaron que actualmente las personas que no asisten sin aviso quedan bloqueadas por 60 días para solicitar una nueva hora, sanción que a partir del 1 de marzo se extenderá a seis meses. La medida busca incentivar el uso responsable del sistema y resguardar la continuidad del servicio.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a no confiarse en la prórroga y a realizar el trámite con anticipación. "Los cupos existen y el sistema funciona. Lo único que se requiere es corresponsabilidad. Renovar a tiempo evita problemas futuros y permite que todos puedan acceder al servicio sin dificultades", concluyó el alcalde Radonich.

