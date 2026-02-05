NUEVO PARTIDO TECNOLOGÍA POR CHILE PRESENTA SU PROPUESTA POLÍTICA EN MAGALLANES

La conformación del Nuevo Partido Tecnología por Chile y los lineamientos que sustentan esta iniciativa política fueron abordados por Patricio Esteban Valenzuela Pacheco, político e integrante del equipo impulsor del proyecto, durante su participación en el programa Buenos días región, donde explicó el enfoque y los objetivos de este movimiento en proceso de consolidación.



Durante la conversación, Valenzuela señaló que la propuesta busca replantear la forma de entender y ejercer la política, incorporando herramientas propias del siglo XXI y nuevas maneras de dialogar con la ciudadanía.

Según explicó, el movimiento surge como una alternativa en un contexto de debilitamiento de las democracias a nivel global, planteando que Chile puede transformarse en un referente internacional a partir del respeto, la tolerancia y el fortalecimiento del diálogo cívico.

Valenzuela indicó que el trabajo del Partido Tecnología por Chile se desarrolla a través de equipos conformados tanto en Chile como por integrantes de la comunidad chilena residente en Suecia. De acuerdo con lo expuesto, esta articulación busca disponer la tecnología al servicio de la ciudadanía, facilitando espacios de conversación, propuesta y escucha activa, con el objetivo de devolver protagonismo a las personas en la toma de decisiones públicas.

En Buenos días región, el ex precandidato presidencial también abordó el desafío que implica constituirse formalmente como partido político, señalando que uno de los requisitos es contar con presencia territorial y física en el país. En ese sentido, explicó que el movimiento proyecta un modelo híbrido, que combine el uso de herramientas tecnológicas con el despliegue territorial, para abrir un diálogo genuino y avanzar hacia acuerdos transversales a nivel nacional.



Durante el final del programa, Valenzuela destaco que el Partido Tecnología por Chile se define como una iniciativa nacida desde el interés genuino de sus integrantes, priorizando el bien común por sobre beneficios partidistas o individuales. Asimismo, se señaló la disposición del movimiento a colaborar con distintos sectores políticos, de manera transversal, en iniciativas orientadas al bienestar de la sociedad.

