5 de febrero de 2026

NUEVO PARTIDO TECNOLOGÍA POR CHILE PRESENTA SU PROPUESTA POLÍTICA EN MAGALLANES

​Buenos días región

Esteban Valenzuela Pacheco

La conformación del Nuevo Partido Tecnología por Chile y los lineamientos que sustentan esta iniciativa política fueron abordados por Patricio Esteban Valenzuela Pacheco, político e integrante del equipo impulsor del proyecto, durante su participación en el programa Buenos días región, donde explicó el enfoque y los objetivos de este movimiento en proceso de consolidación.

Durante la conversación, Valenzuela señaló que la propuesta busca replantear la forma de entender y ejercer la política, incorporando herramientas propias del siglo XXI y nuevas maneras de dialogar con la ciudadanía. 

Según explicó, el movimiento surge como una alternativa en un contexto de debilitamiento de las democracias a nivel global, planteando que Chile puede transformarse en un referente internacional a partir del respeto, la tolerancia y el fortalecimiento del diálogo cívico.

Valenzuela indicó que el trabajo del Partido Tecnología por Chile se desarrolla a través de equipos conformados tanto en Chile como por integrantes de la comunidad chilena residente en Suecia. De acuerdo con lo expuesto, esta articulación busca disponer la tecnología al servicio de la ciudadanía, facilitando espacios de conversación, propuesta y escucha activa, con el objetivo de devolver protagonismo a las personas en la toma de decisiones públicas.

En Buenos días región, el ex precandidato presidencial también abordó el desafío que implica constituirse formalmente como partido político, señalando que uno de los requisitos es contar con presencia territorial y física en el país. En ese sentido, explicó que el movimiento proyecta un modelo híbrido, que combine el uso de herramientas tecnológicas con el despliegue territorial, para abrir un diálogo genuino y avanzar hacia acuerdos transversales a nivel nacional.

Durante el final del programa, Valenzuela destaco que el Partido Tecnología por Chile se define como una iniciativa nacida desde el interés genuino de sus integrantes, priorizando el bien común por sobre beneficios partidistas o individuales. Asimismo, se señaló la disposición del movimiento a colaborar con distintos sectores políticos, de manera transversal, en iniciativas orientadas al bienestar de la sociedad.

Josefina Castellvi

FALLECE JOSEFINA CASTELLVÍ, PRIMERA DIRECTORA MUJER DE UNA BASE CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTIDA

AVANZAN LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL EN CALLES DE CERRO CASTILLO

Leer Más

​Los trabajos presentan un 65% de avance y consideran una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos, financiados por el Gobierno Regional vía FNDR y ejecutada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

skarleeeeeeeeeth_1743535426_3601358635080664811_2358894517

MAGALLÁNICA SKARLETH LABRA SE CORONA COMO FLAMANTE GANADORA DEL PROGRAMA NACIONAL FIEBRE DE BAILE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SERNAPESCA INFORMA INICIO DE PERÍODO EXTRACTIVO DEL OSTIÓN DEL SUR Y PATAGÓNICO EN MAGALLANES

alcalde de porvenir

TODO LISTO EN PORVENIR PARA NUEVA VERSIÓN DEL ASADO INTERNACIONAL MÁS GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO