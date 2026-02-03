MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS EXIGE CLARIDAD AL GOBIERNO REGIONAL POR RETRASOS EN VERTEDERO

La Municipalidad de Punta Arenas envió un oficio al Gobierno Regional de Magallanes solicitando información clara y actualizada respecto a las razones que han impedido el inicio de las obras del futuro Centro de Gestión de Residuos Sólidos, proyecto clave para la disposición final de la basura domiciliaria de la comuna y la provincia.

La solicitud se realizó tras una reunión sostenida con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), instancia en la que se informó al municipio que, desde el punto de vista ambiental, el proyecto se encuentra en condiciones de ser ejecutado de manera inmediata, siempre que se respeten las exigencias establecidas en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Según lo señalado, los permisos pendientes corresponden a autorizaciones sectoriales de carácter no ambiental, las que incluso podrían tramitarse de forma paralela al inicio de las obras.

Al respecto, el director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Christian Muñoz, explicó que el oficio, enviado el 29 de enero, busca conocer con precisión cuáles son los impedimentos reales para avanzar. "El SEA nos informó que no existen trabas ambientales que impidan iniciar la construcción, especialmente de las primeras celdas del proyecto. Por eso solicitamos formalmente al Gobierno Regional que nos aclare por qué las obras no se han ejecutado y cuál es el estado real de este centro de gestión de residuos, considerando que el vertedero actual está llegando al término de su vida útil", señaló.

Muñoz agregó que el proyecto cuenta con una RCA vigente que establece fechas tanto para la construcción como para la operación del centro de gestión de residuos, por lo que resulta indispensable transparentar las razones de la demora. "Cualquier avance, como iniciar la construcción de celdas, permitiría extender la capacidad de recepción de residuos no solo de Punta Arenas, sino también de otras comunas de la provincia", indicó.

En la misma línea, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, fue enfático en señalar que el retraso del proyecto se arrastra desde hace varios años y que la falta de información ha sido una constante. "Este es un proyecto licitado el año 2017 y que acumula más de cinco años de atraso. Como municipio recién hace algunos meses se nos aclaró formalmente que debíamos hacernos cargo de esta situación, pero pese a la voluntad manifestada, seguimos sin información concreta", sostuvo.

El jefe comunal subrayó que el municipio ha buscado alternativas para evitar que la ciudad enfrente una emergencia sanitaria, pero advirtió que dichas soluciones implican costos elevados. "Tenemos opciones para extender la vida útil del vertedero, pero no es justo que esos costos terminen siendo asumidos por los vecinos a través del cobro de derechos de aseo. Esa demora no es responsabilidad de la comunidad ni del municipio, sino del lento avance del Gobierno Regional", afirmó.

Finalmente, Radonich recalcó que el objetivo del oficio es transparentar los plazos y responsabilidades, y avanzar con soluciones parciales mientras se concreta el proyecto definitivo. "Estamos en un punto de inflexión. Necesitamos certezas, fechas claras y voluntad para usar las resoluciones ya existentes y permitir una operación parcial que dé continuidad al sistema. Lo que no vamos a aceptar es que los vecinos paguen por siete años de retrasos que no provocaron", concluyó.

