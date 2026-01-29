ALTA CONVOCATORIA MARCÓ LA AUDICIÓN DEL BALLET ARTÍSTICO DE NATALES (BARNAT), ELENCO ESTABLE DE LA CORPORACIÓN

Con una destacada participación de bailarinas, este 27 de enero se desarrolló en el Espacio Cultural Natalis la jornada de selección para integrar el Ballet Artístico de Natales (BARNAT), elenco estable impulsado por la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio.

La instancia convocó a participantes con diversas experiencias y estilos, consolidándose como un hito para el fortalecimiento de la danza local y la generación de nuevos espacios de formación y proyección artística en Puerto Natales.

El docente a cargo del proyecto, Juan José Uribe, valoró el alto interés y el carácter inclusivo de la convocatoria:

"Hoy día fue la audición para formar parte del elenco estable de la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio, que se llama BARNAT. Tuvimos una gran convocatoria. Fue un muy lindo grupo el que llegó, todas con distintas técnicas, y distintas expresiones corporales. Maravilloso", señaló.

Uribe explicó además que esta iniciativa se venía gestando desde hace tiempo y que durante el último año se concretó el apoyo institucional necesario para implementarla. "Esto surgió como una idea hace un par de años... a fines del año pasado me acerqué a Cultura y se volvió a proponer esta idea. Cultura apostó por hacerla y respaldarla, y para este año se generó esta iniciativa", agregó.

Respecto al proceso de selección, el docente detalló que contempló distintas etapas orientadas a observar habilidades físicas, musicales y expresivas: activación corporal, coordinación y ritmo, memoria coreográfica e improvisación. Finalizada la jornada, se informó que las participantes serán contactadas de manera individual con el resultado del proceso.

Las y los asistentes destacaron el valor de este tipo de instancias para el desarrollo cultural local. Sara Quinteros, participante de la audición, señaló: "Me parece maravilloso que hagan esta instancia... para poder desarrollar y fomentar la danza y la cultura en Puerto Natales", agregando que espera que el proyecto permita funciones y proyección para el elenco. En tanto, Agustina Carrasco valoró la experiencia como un espacio formativo: "Me pareció muy educativo... fue una experiencia nueva... y el ambiente fue súper pleno y educativo", destacando además que "abre puertas al arte" en la comuna.