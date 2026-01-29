Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

29 de enero de 2026

ALTA CONVOCATORIA MARCÓ LA AUDICIÓN DEL BALLET ARTÍSTICO DE NATALES (BARNAT), ELENCO ESTABLE DE LA CORPORACIÓN

​La selección se realizó el 27 de enero en el Espacio Cultural Natalis y dio inicio al proceso formativo que comenzará el 3 de febrero, con miras a fortalecer la danza y las artes escénicas en la comuna.

Barnat-21 (1)

Con una destacada participación de bailarinas, este 27 de enero se desarrolló en el Espacio Cultural Natalis la jornada de selección para integrar el Ballet Artístico de Natales (BARNAT), elenco estable impulsado por la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio.

La instancia convocó a participantes con diversas experiencias y estilos, consolidándose como un hito para el fortalecimiento de la danza local y la generación de nuevos espacios de formación y proyección artística en Puerto Natales.

El docente a cargo del proyecto, Juan José Uribe, valoró el alto interés y el carácter inclusivo de la convocatoria:
"Hoy día fue la audición para formar parte del elenco estable de la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio, que se llama BARNAT. Tuvimos una gran convocatoria. Fue un muy lindo grupo el que llegó, todas con distintas técnicas, y distintas expresiones corporales. Maravilloso", señaló.

Uribe explicó además que esta iniciativa se venía gestando desde hace tiempo y que durante el último año se concretó el apoyo institucional necesario para implementarla. "Esto surgió como una idea hace un par de años... a fines del año pasado me acerqué a Cultura y se volvió a proponer esta idea. Cultura apostó por hacerla y respaldarla, y para este año se generó esta iniciativa", agregó.

Respecto al proceso de selección, el docente detalló que contempló distintas etapas orientadas a observar habilidades físicas, musicales y expresivas: activación corporal, coordinación y ritmo, memoria coreográfica e improvisación. Finalizada la jornada, se informó que las participantes serán contactadas de manera individual con el resultado del proceso.

Las y los asistentes destacaron el valor de este tipo de instancias para el desarrollo cultural local. Sara Quinteros, participante de la audición, señaló: "Me parece maravilloso que hagan esta instancia... para poder desarrollar y fomentar la danza y la cultura en Puerto Natales", agregando que espera que el proyecto permita funciones y proyección para el elenco. En tanto, Agustina Carrasco valoró la experiencia como un espacio formativo: "Me pareció muy educativo... fue una experiencia nueva... y el ambiente fue súper pleno y educativo", destacando además que "abre puertas al arte" en la comuna.

Según se indicó, los ensayos y el proceso formativo del Ballet Artístico de Natales comenzarán el 3 de febrero, iniciando una etapa de nivelación, entrenamiento técnico y preparación escénica, con el objetivo de contar con un elenco versátil que pueda presentarse en actividades organizadas por la Corporación y la Municipalidad.

luminariasnatales

UNA NUEVA LUZ PARA NATALES: GOBERNADORA (S) Y ALCALDESA FIRMAN CONVENIO PARA RECAMBIO DE MÁS DE TRES MIL LUMINARIAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HASTA EL 4 DE FEBRERO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

Leer Más

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

IO 4
nuestrospodcast
antartica

SEIS NUEVOS PROYECTOS "ANILLOS DE INVESTIGACIÓN EN ÁREAS TEMÁTICAS" POTENCIARÁN EL ESTUDIO DE LA ANTÁRTICA Y SUS ECOSISTEMAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Barnat-21 (1)

ALTA CONVOCATORIA MARCÓ LA AUDICIÓN DEL BALLET ARTÍSTICO DE NATALES (BARNAT), ELENCO ESTABLE DE LA CORPORACIÓN

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Frontis SernamEG República

SERNAMEG MAGALLANES ASUMIÓ LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
kastlula

KAST SE REUNIRÁ CON LULA DURANTE SU VISITA A PANAMÁ