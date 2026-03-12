Punta Arenas,
12 de marzo de 2026

DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE HABILITA ORIENTADOR TRIBUTARIO WEB PARA APOYAR A EMPRENDEDORES EN LA DEFINICIÓN DE SU RÉGIMEN TRIBUTARIO

La institución cuenta con nueva página web, desde donde las personas pueden realizar solicitudes de servicios, inscripción a programas de educación y acompañamiento tributario, y pueden obtener información especializada que es útil para contribuyentes y emprendedores.

Orientador Tributario 1
La Defensoría del Contribuyente (DEDECON) habilitó un Orientador Tributario Web para apoyar a emprendedoras y emprendedores en la definición de su régimen tributario, así como en las decisiones que debe tomar en el camino de su formalización.

El Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, explicó que el objetivo es facilitar el acceso a información clara y oportuna sobre el sistema tributario. "Se trata de una herramienta gratuita que está en nuestra página web www.dedecon.cl, diseñada para ayudar especialmente a emprendedoras y emprendedores a identificar su perfil y definir el régimen tributario que más se ajusta a su actividad".

El Orientador Tributario Web permite que las personas conozcan las alternativas de tributación disponibles para su negocio a través de preguntas simples y en lenguaje claro, así los contribuyentes pueden tomar decisiones informadas, incluso antes de su inicio de actividades.

Esta herramienta forma parte de los esfuerzos de la institución por acercar el lenguaje del sistema tributario a la ciudadanía, de una forma sencilla, directa y fácil de comprender.

Ricardo Pizarro explicó que uno de los principales problemas que enfrentan los emprendedores es la complejidad del sistema tributario y la falta de orientación temprana, lo que puede derivar en errores, incumplimientos involuntarios o costos innecesarios. En ese contexto, el Orientador Tributario Web busca entregar una primera guía confiable y accesible, complementaria a los servicios de educación y acompañamiento tributario que presta la institución.

"El Orientador Tributario Digital es una herramienta concreta y automatizada, que refleja nuestro compromiso con una tributación más justa, informada y cercana. Queremos que las personas puedan emprender con tranquilidad, conociendo sus derechos y obligaciones desde el comienzo", explicó Ricardo Pizarro.

La herramienta digital se encuentra habilitada en la web de la Defensoría. Se aplica de manera automatizada en menos de 5 minutos. No necesita ingresar datos personales ("ni autenticarse") y puede usarse ilimitadamente en cualquier momentoVa ayudando a dilucidar las preguntas: ¿Qué tipo de contribuyente eres?, ¿Qué impuestos afectan a tu negocio?, ¿A qué régimen tributario puedo optar? A través del dispositivo un contribuyente podrá obtener información específica sobre el tipo de emprendimiento que tiene o está en planes de desarrollar.

La Defensoría del Contribuyente cuenta con servicios gratuitos y confidenciales, donde las personas pueden solicitar orientación, educación tributaria o acompañamiento directamente a través del sitio web o de manera presencial en las oficinas de ChileAtiende a lo largo del país. 

La Defensoría del Contribuyente cuenta con servicios gratuitos y confidenciales, donde las personas pueden solicitar orientación, educación tributaria o acompañamiento directamente a través del sitio web o de manera presencial en las oficinas de ChileAtiende a lo largo del país.

Con esta iniciativa, la DEDECON refuerza su rol como aliado tributario de la ciudadanía, promoviendo el cumplimiento informado y la protección de los derechos de las y los contribuyentes mediante el uso de herramientas digitales al servicio de las personas.
danielarodriguez

