EQUIPOS DIRECTIVOS DE DIEZ COLEGIOS DE MAGALLANES FORTALECEN SU LIDERAZGO GRACIAS A UN PROGRAMA INÉDITO EN LA REGIÓN

​Más de 40 profesionales de equipos directivos pertenecientes a una decena de escuelas de la región de Magallanes podrán fortalecer sus competencias como líderes y sus habilidades en gestión gracias a una inédita iniciativa. Se trata del Programa de liderazgo para equipos directivos, creado por Impulso Docente, en base a la exitosa experiencia de su Academia Directiva, el cual comenzó a implementarse en Magallanes gracias a una alianza con Fundación Teraike.

Las escuelas Elba Ojeda Gómez, Dellamira Rebeca Aguilar, Manuel Bulnes Prieto, Patagonia, el Liceo María Auxiliadora, los colegios Luterano, Charles Darwin y Pierre Faure, ubicados en Punta Arenas; además del Liceo Bicentenario María Mazzarello y la Escuela Capitán Juan Ladrillero de Puerto Natales son los establecimientos que serán parte de esta instancia formativa, que combina un enfoque práctico y experiencial.



La actividad ya tuvo su primera jornada, la cual se llevó a cabo en el auditorio de INACAP, institución que también se sumó a esta formación a través de la participación de sus cuatro directores de carrera.



“Estamos felices de iniciar este proyecto en alianza con Impulso Docente, permitiendo que su experiencia pueda impactar a más establecimientos de la región. Este programa marca un nuevo hito para nuestra organización que este año cumple una década apoyando a comunidades educativas de Magallanes. Sabemos que la labor de los equipos directivos es clave para generar cambios en la educación e impactar los aprendizajes de los estudiantes, por eso queremos acompañarlos en sus desafíos y fortalecer su liderazgo”, aseguró Francisca Vogt, directora ejecutiva de Fundación Teraike.



Un estudio de The Wallace Foundation que evaluó durante dos décadas el impacto de los directivos en estudiantes, demostró que cuando un director pasa del percentil 25 al percentil 75 de efectividad, los estudiantes ganan casi tres meses adicionales de aprendizajes. El efecto también se percibe en la disminución del ausentismo y retención docente. Por esto la importancia de formar a quienes lideran los colegios.



“Nos entusiasma mucho encontrarnos en Punta Arenas con directores, directoras y equipos directivos que están comprometidos con liderar cambios en sus comunidades educativas. Este formato de la Academia busca justamente ofrecer un espacio para aprender, reflexionar y compartir con otros líderes que viven desafíos similares. Sabemos que liderar una escuela o un jardín implica mucha complejidad, pero también una enorme oportunidad de impacto. Por eso, este encuentro quiere ser un impulso, una pausa para pensar con otros y una invitación a seguir liderando con propósito.”, destacó Florencia Mingo, directora ejecutiva de Impulso Docente.

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Comunicación y acuerdos efectivos





En el marco de dos jornadas adicionales a la realizada en mayo, las que tendrán lugar el 12 de agosto y el 4 de noviembre, los equipos de los colegios y los representantes de INACAP participarán en talleres para fortalecer su liderazgo pedagógico analizando temas como el propósito y la colaboración en red.



En materia de liderazgo adaptativo, a través de cuatro módulos, reflexionarán acerca de la construcción de una identidad personal desde el rol directivo; cómo liderar equipos en contextos complejos; la importancia de desarrollar habilidades para comunicar asertivamente en momentos de crisis; y estrategias de negociación que les facilitarán la construcción de acuerdos efectivos, promoviendo consensos.



Según el Informe GEM 2025: el papel crítico del liderazgo en la educación, elaborado por la UNESCO, solo el 30% de los directores ha recibido capacitación específica antes de asumir sus cargos y menos del 20% de los programas formativos abordan dimensiones clave como el establecimiento de metas, la mejora de prácticas, colaboración y el desarrollo profesional. Liderar implica una alta complejidad, lo que se ve acentuado por la carga administrativa que, según el mismo estudio, en promedio ocupa el 68% del tiempo de los directores, dejando menos espacio para el liderazgo pedagógico



“Esperamos que este programa sea un valioso aporte para los equipos directivos, ellos son el motor para gestionar a toda su comunidad educativa. Apoyando a los educadores de la región, articulando oportunidades y gestionando iniciativas como esta, no solo aportamos al futuro de los niños y jóvenes, sino que también promovemos el progreso de la región”, destacó la directora ejecutiva de Fundación Teraike.



