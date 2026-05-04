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4 de mayo de 2026

CÉSAR CIFUENTES ADVIERTE COMPLEJA PERCEPCIÓN CIUDADANA EN SEGURIDAD Y MATERIA ECONÓMICA Y PIDE AJUSTES AL GOBIERNO EN MATERIA COMUNICACIONAL

Buenos días región.

cesarcifuentes

Durante esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, César Cifuentes, presidente regional del Movimiento Regionalista, entregó un análisis sobre la percepción ciudadana respecto a la gestión del gobierno en su primer mes, abordando temas económicos, laborales, de seguridad y comunicación.

En materia económica, Cifuentes señaló que existe una evaluación negativa por parte de la ciudadanía, especialmente en la clase media. “la percepción que esta teniendo al gente en base a la gestión que se esta haciendo, creo que la percepción no esta siendo muy buena creo que las encuestas la señalan, partimos en marzo y partimos con un golpe fuerte como lo fue el alza de los combustibles, sobre todo a la clase media, en nuestra región no es un lujo”. En ese sentido, agregó que esta problemática no es exclusiva de la actual administración, indicando que “como la clase media tiene que soportar tampoco es un tema de este gobierno es algo que se viene arrastrando de muchos años”.

Asimismo, abordó la situación del empleo, poniendo énfasis en la sobre calificación laboral. “hoy día el 40% de la masa laboral es profesional, hoy día salen profesionales a optar a ganar un poco mas del sueldo mínimo, en donde trabajo tengo profesionales del área de salud como cajeros o ingenieros en labores muy básicas, porque no hay oportunidad laboral”, afirmó, subrayando la necesidad de generar medidas que alivien la carga sobre la clase media.

En cuanto al balance en seguridad, el dirigente reconoció las dificultades propias del inicio de un gobierno, pero recalcó la urgencia del escenario actual. “no es fácil coordinar todo lo que hay que coordinar pero el gobierno fue claro cuando inicio y dijo que este es un gobierno de emergencia y esa frase hoy día pesa porque la gente de verdad considera que esto es una emergencia”. En esa línea, sostuvo que “la gente la clase media el normal de los ciudadanos lo esta sintiendo en demasía, los sueldos están bajos, las cosas están mas caras, la delincuencia esta llegando a nuestra región”.

Finalmente, Cifuentes criticó el desempeño comunicacional del Ejecutivo y sus ministros, asegurando que “esta a la vista de todo el mundo que no esta haciendo bien comunicacionalmente”. No obstante, planteó que aún existe margen de mejora, señalando que “yo creo que el gobierno se esta instalando y hay que empezar a ajustar la maquinaria, estas cosas pasan en los gobiernos, otra cosa es con guitarra”. En ese contexto, enfatizó la necesidad de revisar programas y reasignar recursos, aunque advirtió sobre la importancia de mantener iniciativas clave: “lo fundamental ahora es que el gobierno termino de instalarse y empezar a trabajar comunicacionalmente, es necesario la evaluación de muchos programas del gobierno, a lo mejor pueden haber fondos que se pueden derivar a otros lados, es necesario pero por ejemplo si dices discontinuar la junaeb no! porque hay niños que su única alimentación es esa, creo que el gobierno necesita una revisión comunicacionalmente”.


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CÉSAR CIFUENTES ADVIERTE COMPLEJA PERCEPCIÓN CIUDADANA EN SEGURIDAD Y MATERIA ECONÓMICA Y PIDE AJUSTES AL GOBIERNO EN MATERIA COMUNICACIONAL

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