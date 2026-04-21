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21 de abril de 2026

PARTIDO SOCIALISTA DE MAGALLANES CONMEMORÓ 93 AÑOS DE HISTORIA JUNTO A SU MILITANCIA Y FUERZAS PROGRESISTAS DE LA REGIÓN

La actividad fue una instancia de encuentro, reflexión y reafirmación de los principios que han guiado históricamente al socialismo chileno.

PS3

Este sábado 18 de abril el Partido Socialista de Magallanes conmemoró el 93° aniversario de nuestra colectividad, en una jornada marcada por la amplia presencia de militantes, dirigentes sociales, representantes de partidos de izquierda y centroizquierda, y autoridades de la región.

La actividad fue una instancia de encuentro, reflexión y reafirmación de los principios que han guiado históricamente al socialismo chileno: la justicia social, la democracia, la defensa de los derechos de las y los trabajadores, y el compromiso permanente con un país más digno, equitativo y descentralizado. En Magallanes, esos valores siguen plenamente vigentes y se expresan en el trabajo cotidiano por una región con más oportunidades y mayor justicia territorial.

Uno de los aspectos más significativos de esta conmemoración fue la presencia transversal de nuestra militancia, con compañeras y compañeros jóvenes, adultos y militantes históricos, reafirmando que el Partido Socialista sigue vivo, activo y con proyección de futuro. En tiempos difíciles, ver a distintas generaciones compartiendo un mismo espacio de compromiso y convicción confirma que las y los socialistas no se van para la casa, que siguen firmes junto al pueblo, y que nuevas generaciones continúan adhiriendo a este proyecto colectivo con esperanza y responsabilidad.

En este nuevo aniversario, recordamos la trayectoria y el legado de compañeras y compañeros que han marcado la historia del socialismo chileno, como Salvador Allende, Michelle Bachelet, Marmaduke Grove y Carlos Lorca. Sus trayectorias y su compromiso con la democracia, la justicia social y la dignidad del pueblo chileno siguen siendo una fuente de inspiración para las nuevas generaciones y para quienes, desde Magallanes, seguimos creyendo en la necesidad de
construir un país más justo, solidario y descentralizado.

Como Partido Socialista de Magallanes, valoramos profundamente la participación de todas y todos quienes fueron parte de esta conmemoración. Reafirmamos nuestra voluntad de seguir construyendo una alternativa política con raíces en la historia, pero con la mirada puesta en el futuro, siempre al servicio de las demandas de nuestra gente y del desarrollo de la región más austral de Chile.

Dirección Regional del Partido Socialista de Chile – Magallanes y de la Antártica Chilena

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