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2 de junio de 2026

PRIMERA REINA SE SUMA A LOS 30 AÑOS DEL CARNAVAL

​Paola Mattioni encabezará la edición aniversario que se realizará el 4 y 5 de julio.

NR 3
Con un llamado a revivir la esencia de los primeros años del Carnaval de Invierno, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, anunció que Paola Mattioni, la primera reina de este tradicional evento, participará en la edición que conmemorará tres décadas desde su creación.

El anuncio fue realizado por el jefe comunal, quien destacó que la versión 2026 buscará reencontrarse con el espíritu que dio origen al evento en 1996, cuando la iniciativa impulsada por el entonces alcalde Carlos González Yaksic convocó a colegios, empresas y familias a tomarse las calles en pleno invierno. "Paola representa lo que ocurrió hace 30 años, ese espíritu de comunidad que permitió que el carnaval se transformara en una verdadera fiesta ciudadana. Queremos que vuelva a estar presente y que motive a nuevas generaciones a participar", señaló Radonich.

La ex reina recorrerá establecimientos educacionales y participará en distintas actividades para incentivar la inscripción de comparsas, carros alegóricos y agrupaciones. El objetivo es convocar a las organizaciones sociales, empresas y colegios que fueron protagonistas de las primeras versiones del carnaval.

Radonich adelantó, además, que este año el evento tendrá un formato distinto. A diferencia de versiones anteriores, el desfile será el eje central de la programación y no contemplará un espectáculo masivo de cierre. "Queremos que todas las personas que se han preparado puedan desfilar sin restricciones de horario. Hemos aumentado la producción de este carnaval porque los protagonistas son los miles de vecinos que estarán participando", sostuvo.

En tanto, Paola Mattioni manifestó su alegría por reencontrarse con esta tradicional celebración. "No me di ni cuenta cuando me dijeron que eran 30 años. Dije: ¡Oh, es un gran número!. Estoy orgullosa de volver a representar a mi ciudad", comentó.

La ex soberana recordó que el primer carnaval estuvo marcado por una masiva participación familiar. "Ojalá volvamos a recrear lo que se hizo en el 96. Que se sumen todas las empresas que estuvieron ese año junto conmigo. Fue un año muy lindo y familiar, donde participaron las familias, los trabajadores y se construyeron carros preciosos. Ojalá este año puedan estar nuevamente junto a nosotros en el carnaval y acompañarnos en la Costanera", manifestó.

Finalmente, Mattioni extendió una invitación a toda la comunidad a ser parte de la celebración. "Quiero invitar a todas las empresas, a toda la comunidad, a los colegios y, en particular, a los niños, a que sumen sus energías, nos acompañen ese día y hagamos una gran fiesta este 4 y 5 de julio", concluyó.
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