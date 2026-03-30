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30 de marzo de 2026

CARNAVAL DE INVIERNO 2026 YA TIENE FECHA: CELEBRARÁ 30 AÑOS EL 4 Y 5 DE JULIO EN PUNTA ARENAS

El tradicional Chapuzón del Estrecho se realizará el 27 de junio, marcando uno de los hitos más esperados de las Invernadas 2026.

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La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas confirmó el calendario oficial de las Invernadas 2026, destacando la celebración de los 30 años del Carnaval de Invierno, que se realizará los días 4 y 5 de julio, consolidándose como uno de los eventos más emblemáticos de la temporada invernal en la Región de Magallanes.

Otro de los hitos tradicionales será el Chapuzón del Estrecho, programado para el 27 de junio, actividad que cada año convoca a cientos de personas que desafían las bajas temperaturas para participar de esta simbólica tradición local.

El programa de las Invernadas contempla además diversas actividades culturales y comunitarias, entre ellas el Festival del Cantar Vecinal los días 12 y 13 de junio, el Patagonia Light Festival entre el 24 de junio y el 2 de julio, así como la ExpoIndígena entre el 28 de junio y el 5 de julio.

El calendario también considera el XLV Festival Folclórico en la Patagonia entre el 30 de julio y el 1 de agosto, el Encuentro de Acordeonistas entre el 13 y el 16 de agosto, y el Encuentro Chilote Patagónico A. Nancuante los días 28 y 29 de agosto, reforzando la identidad cultural y el carácter comunitario de estas celebraciones invernales.



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