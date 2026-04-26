CARNAVAL MAYOR DE SERNATUR REUNIÓ A MÁS DE 12 MIL PERSONAS Y DESTACÓ PARTICIPACIÓN DE MAGALLANES

Más de 12.500 personas participaron en el Carnaval Mayor de Sernatur, realizado los días 18 y 19 de abril en el Parque Estadio Nacional. La actividad, que por primera vez se extendió durante dos jornadas, reunió oferta turística de las 16 regiones del país, junto a municipios, emprendedores y una amplia parrilla artística.

La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena tuvo presencia a través de un stand de Sernatur Magallanes, donde se promovieron sus principales destinos y experiencias. La instancia permitió posicionar la oferta turística regional ante visitantes de distintas zonas del país, en un espacio que busca incentivar los viajes durante todo el año.

El seremi de Economía de Magallanes, Francisco Birke, destacó que este tipo de eventos impulsa la actividad turística y genera impacto en las economías locales, relevando la importancia del sector para el desarrollo regional. En esa línea, valoró también la conmemoración de los 25 años del programa Vacaciones Tercera Edad.

Durante la feria se difundieron además los programas de turismo interno de Sernatur, como Vacaciones Tercera Edad, Gira de Estudio, Turismo Mujer y Turismo Familiar, los que ofrecen viajes subsidiados entre marzo y diciembre. Autoridades nacionales subrayaron que estas iniciativas permiten dinamizar el turismo en temporada media y baja, fortaleciendo la industria a lo largo del año.

El evento se posiciona como una de las principales plataformas del turismo nacional en el primer semestre, promoviendo la diversidad de destinos del país y acercando la oferta turística a distintos públicos.

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