COMENZÓ LA COPA MUNICIPAL DE FÚTBOL DE INVIERNO EN PUNTA ARENAS

Con la participación de 17 equipos y más de 350 jugadores, este fin de semana comenzó la primera Copa Municipal de Fútbol de Invierno 2026, iniciativa impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas a través de la Fundación de Deportes, que busca generar espacios de encuentro y actividad física durante la temporada invernal.

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Se trata de un campeonato de fútbol 11 que convoca a deportistas de toda la comuna, tanto federados como no federados. La competencia se disputará durante todos los fines de semana de junio, contemplando un total de nueve fechas entre la fase regular, las semifinales y la final. Los encuentros se desarrollan en el Estadio Ramón Cañas Montalva y en el Estadio de la Liga Popular Arturo Prat, gracias al apoyo de la Confederación Deportiva de Punta Arenas, la Liga Popular de Fútbol Arturo Prat y la Asociación de Fútbol Punta Arenas.

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El encargado de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, valoró la positiva respuesta de los clubes y deportistas ante esta inédita iniciativa. "Tenemos árbitros certificados, canchas certificadas, los clubes se inscribieron y se realizó la reunión técnica correspondiente. Hemos garantizado el más alto estándar posible para este tipo de competiciones y nos tiene muy contentos la respuesta de los equipos y de los jugadores que, en junio, se motivaron a participar en esta primera Copa de Invierno", señaló.

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Por su parte, el presidente de la Confederación Deportiva de Magallanes, Alejandro Scepanovic, destacó el trabajo realizado para mantener los recintos en óptimas condiciones y la importancia de fomentar la actividad física durante el invierno. "Hacemos siempre los esfuerzos necesarios para mantener el recinto en las mejores condiciones posibles, de tal manera de entregar un espacio adecuado y digno para la práctica del fútbol", expresó.

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La Copa Municipal de Fútbol de Invierno 2026 contempla la participación de equipos femeninos y masculinos integrados por jugadores adultos y adolescentes nacidos hasta el 31 de diciembre de 2011. La inscripción es gratuita y se realiza exclusivamente a través del correo electrónico [email protected] , manteniéndose abierta hasta el viernes 12 de junio, a las 11:59 horas, o hasta completar los cupos disponibles.





Además, todos los encuentros cuentan con entrada liberada para el público, invitando a la comunidad a acompañar y apoyar a los deportistas durante esta competencia invernal en Punta Arenas.