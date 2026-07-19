BRASIL, ESTADOS UNIDOS Y CHINA DESTACAN ENTRE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE MAGALLANES

Brasil, Estados Unidos y China figuran entre los principales destinos de las exportaciones de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena durante 2026, de acuerdo con antecedentes del comercio exterior regional. La canasta exportadora continúa concentrándose principalmente en productos del sector industrial, con un importante aporte de la pesca, la acuicultura y los derivados de la energía.

Entre los productos enviados al exterior destacan los alimentos provenientes del mar, como salmón, centolla, erizo y bacalao de profundidad, además de carne ovina y productos asociados a la actividad energética. Estos rubros mantienen una presencia relevante en mercados de América y Asia.

China se mantiene como uno de los principales destinos para los productos del mar, mientras que Brasil y Estados Unidos continúan siendo mercados relevantes para diversos bienes exportados desde la región. La diversificación de destinos ha permitido sostener la presencia de la oferta regional en el comercio internacional.

Las exportaciones constituyen una de las principales actividades económicas de Magallanes, aportando al desarrollo de sectores productivos ligados a la pesca, la acuicultura, la ganadería y la energía, además de generar actividad logística y comercial asociada al comercio exterior.

Fuente: Zona Zero