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22 de abril de 2026

LA PALEONTOLOGÍA INTERNACIONAL LLEGA A LA ESCUELA HERNANDO DE MAGALLANES: DRA. FERNANDA QUAGLIO COMPARTE CONOCIMIENTOS CON ESTUDIANTES

La visita se enmarca en la estadía de la Dra. Quaglio en la Región de Magallanes, donde colabora con la Universidad de Magallanes (UMAG) y la Red de Paleontología Austral en investigaciones de vanguardia.

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En una jornada marcada por la curiosidad científica y el  descubrimiento, la Escuela Hernando de Magallanes, en el CRA recibió una visita de  lujo. La destacada Dra. Fernanda Quaglio,  paleontóloga brasileña y académica de la Universidad Federal de São  Paulo (UNIFESP), compartió con estudiantes locales en el marco del  programa educativo "Paleontólogo x un día", una iniciativa creada por el exalumno de la institución, Juan Camilo Valencia Valencia.


La  visita se enmarca en la estadía de la Dra. Quaglio en la Región de  Magallanes, donde colabora con la Universidad de Magallanes (UMAG) y la  Red de Paleontología Austral  en investigaciones de  vanguardia. Su presencia en la escuela tuvo como objetivo acercar la  ciencia de invertebrados y el trabajo de campo a las nuevas  generaciones.


"Paleontólogo x un día": Un legado con vocación


El  programa "Paleontólogo x un día", impulsado por Juan Camilo Valencia  Valencia, ex alumno de la escuela y que año pasado obtuvo el tercer lugar en la Feria internacional de ciencias en Recife - Brasil, y quien pudo realizar una pasantía UNIFESP, invito a la profesora. 


La idea incentivar a las nuevas generaciones con la ciencia y  es conectar el patrimonio fosilífero de la región con la  educación básica, permitiendo que niños y niñas experimenten de primera  mano el trabajo científico.


Durante  la actividad, los estudiantes del Taller STEAM "DARWIN " de la Escuela Hernando de Magallanes  pudieron interactuar con la Dra. Quaglio, quien compartió su experiencia  en el estudio de fósiles y la importancia de preservar la biodiversidad  antigua. Esta colaboración internacional subraya el papel de Magallanes  como un laboratorio natural de relevancia mundial.


Ciencia y Comunidad



 Esta  iniciativa refuerza los esfuerzos de vinculación con la enseñanza  básica, especialmente a nuestras estudiantes  en la Macrozona Austral, destacando la paleontología no  solo como una disciplina académica, sino como una herramienta educativa  esencial para el conocimiento del territorio.

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