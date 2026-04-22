LA PALEONTOLOGÍA INTERNACIONAL LLEGA A LA ESCUELA HERNANDO DE MAGALLANES: DRA. FERNANDA QUAGLIO COMPARTE CONOCIMIENTOS CON ESTUDIANTES

En una jornada marcada por la curiosidad científica y el descubrimiento, la Escuela Hernando de Magallanes, en el CRA recibió una visita de lujo. La destacada Dra. Fernanda Quaglio, paleontóloga brasileña y académica de la Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP), compartió con estudiantes locales en el marco del programa educativo "Paleontólogo x un día", una iniciativa creada por el exalumno de la institución, Juan Camilo Valencia Valencia.





La visita se enmarca en la estadía de la Dra. Quaglio en la Región de Magallanes, donde colabora con la Universidad de Magallanes (UMAG) y la Red de Paleontología Austral en investigaciones de vanguardia. Su presencia en la escuela tuvo como objetivo acercar la ciencia de invertebrados y el trabajo de campo a las nuevas generaciones.





"Paleontólogo x un día": Un legado con vocación





El programa "Paleontólogo x un día", impulsado por Juan Camilo Valencia Valencia, ex alumno de la escuela y que año pasado obtuvo el tercer lugar en la Feria internacional de ciencias en Recife - Brasil, y quien pudo realizar una pasantía UNIFESP, invito a la profesora.





La idea incentivar a las nuevas generaciones con la ciencia y es conectar el patrimonio fosilífero de la región con la educación básica, permitiendo que niños y niñas experimenten de primera mano el trabajo científico.





Durante la actividad, los estudiantes del Taller STEAM "DARWIN " de la Escuela Hernando de Magallanes pudieron interactuar con la Dra. Quaglio, quien compartió su experiencia en el estudio de fósiles y la importancia de preservar la biodiversidad antigua. Esta colaboración internacional subraya el papel de Magallanes como un laboratorio natural de relevancia mundial.





Ciencia y Comunidad







Esta iniciativa refuerza los esfuerzos de vinculación con la enseñanza básica, especialmente a nuestras estudiantes en la Macrozona Austral, destacando la paleontología no solo como una disciplina académica, sino como una herramienta educativa esencial para el conocimiento del territorio.