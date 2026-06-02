DIPUTADO CARLOS BIANCHI SE REÚNE CON MINISTRO DE SEGURIDAD PARA PEDIR URGENCIA A PROYECTO QUE PROTEGE EL ESPACIO AÉREO NACIONAL

El diputado Magallánico, Carlos Bianchi, se reunió con el Ministro de Seguridad, Martín Arrau, para solicitarle que desde el Ejecutivo puedan otorgarle urgencia a la moción de su autoría, que moderniza la institucionalidad actual y protege el espacio aéreo chileno frente a nuevas amenazas y formas de criminalidad.



Bianchi, quién constantemente ha estado preocupado de resguardar el espacio aéreo y el tránsito de aviones desde y hacia Magallanes, con Leyes pronulgadas como el control biométrico en aeropuertos y el listado de pasajeros en las líneas aéreas, le solicitó al Ministro Arrau otorgarle suma urgencia a esta nueva iniciativa que actualmente está en Comisión de Defensa.



Durante el encuentro Bianchi pidió al Ejecutivo, además de patrocinar el proyecto, poder agregar el control de los helipuertos dentro del Plan Nacional de Resguardo del Espacio Aéreo que propone la iniciativa, con objetivo de prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, el narcotráfico y los actos terroristas que pudieren desarrollarse en el espacio aéreo chileno sin excepciones.

