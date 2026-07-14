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14 de julio de 2026

"EL MENOR" INSPIRÓ A 300 JÓVENES EN MASTERCLASS DE FREESTYLE EN PUNTA ARENAS

​La actividad, impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas, reunió a jóvenes en el Gimnasio de la UMAG, donde el destacado freestyler compartió herramientas técnicas, experiencias de vida y un mensaje de superación personal.

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Con una alta convocatoria y un gimnasio repleto, poco más de 300 jóvenes de entre 10 y 29 años participaron en la masterclass de freestyle que dictó el reconocido exponente nacional El Menor en el Gimnasio de la Universidad de Magallanes (UMAG). La actividad, organizada por la Unidad de Infancia de la Municipalidad de Punta Arenas, combinó enseñanza, cultura urbana y un mensaje de superación, en el marco de las actividades de vacaciones de invierno del municipio.

Durante la jornada, el artista abordó aspectos básicos y avanzados de la improvisación, el uso de figuras literarias y recursos creativos, además de desarrollar una instancia práctica en la que varios asistentes pudieron subir al escenario para poner en práctica lo aprendido.

"Organizamos un buen material para empezar desde lo más básico y luego avanzar hacia técnicas más complejas. También hay una parte práctica para que los jóvenes se atrevan a rapear en el escenario, porque esa suele ser la experiencia que más disfrutan", comentó El Menor.

Asimismo, el campeón mundial de freestyle valoró el interés demostrado por los asistentes y destacó la importancia de generar este tipo de espacios en regiones. "El recibimiento de la gente siempre es bueno, el cariño. Para acá, siempre más al sur, como que la gente es más cariñosa todavía. O quizás igual, donde están lejos, no siempre están estas instancias, para que quizás los niños puedan conocer a alguien que ellos ven por la tele, o esta instancia que es más un taller. Entonces, creo que fue una muy buena iniciativa de la municipalidad y yo feliz, feliz de estar acá", señaló.

Desde la Unidad de Infancia de la Municipalidad de Punta Arenas, la profesional Priscila Bravo explicó que la actividad nació a partir de las inquietudes manifestadas por los propios jóvenes a través de las encuestas realizadas por la unidad. "La idea principal de traer a El Menor es que, tanto para nosotros como para los jóvenes, es un referente. Tiene una historia de vida compleja que logró superar y, por eso, quisimos que estuviera en Punta Arenas para compartir su experiencia y realizar esta masterclass", indicó.

La actividad fue ampliamente valorada por los asistentes. Javier Pino destacó la oportunidad de conocer personalmente al artista y participar por primera vez en una experiencia de este tipo. "Es bacán que venga alguien como El Menor. Lo sigo desde hace tiempo y vine para aprender y poder conocerlo", comentó.

Por su parte, Alexa Gallardo resaltó el aporte de la iniciativa. "Es muy bueno que se dé el tiempo para enseñar a quienes les gusta el freestyle. Aunque yo no rapeo, siempre he seguido sus batallas y estoy muy emocionada de que esté acá en Punta Arenas", afirmó.

Al finalizar la actividad, El Menor entregó un mensaje de motivación a los jóvenes que participaron en la jornada. "Lo que trato de transmitir es un mensaje de superación y motivación, que le den con todo, porque siempre se puede salir adelante. De aquí salió Pailita, así que también puede surgir un nuevo artista o un nuevo freestyler que algún día esté compitiendo con nosotros", concluyó.
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