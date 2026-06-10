PUNTO PENAL CHILE PREPARA COBERTURA MUNDIALISTA Y REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN DEPORTIVA RESPONSABLE

Con una comunidad en constante crecimiento y una propuesta centrada en la información deportiva responsable, el estudiante de Periodismo y creador de Punto Penal Chile, Sebastián Paredes, compartió este miércoles en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones la experiencia detrás del medio digital que nació desde la pasión por el fútbol y que hoy se proyecta como una plataforma reconocida dentro del ecosistema deportivo nacional.

Durante la entrevista, el joven magallánico recordó sus años de formación en el Instituto Don Bosco de Punta Arenas y el desafío que significó salir de la región para estudiar Periodismo, una carrera que no se imparte en la capital regional.

“Sentía que comunicar era algo que me llenaba”, señaló Paredes, quien actualmente reside en Santiago y combina sus estudios con la dirección editorial de Punto Penal Chile.

El proyecto, que está próximo a cumplir dos años de funcionamiento, reúne a un equipo de cerca de ocho colaboradores, varios de ellos originarios de Magallanes. Según explicó, el objetivo siempre ha sido generar contenido deportivo propio, aprovechando las herramientas digitales, pero manteniendo criterios periodísticos de verificación y responsabilidad.

“Hoy es muy fácil informarse, pero también desinformarse. Nosotros tratamos de hacer un periodismo serio y responsable”, afirmó.

Paredes destacó que el crecimiento del medio ha sido impulsado principalmente por las redes sociales, donde han logrado posicionar contenidos originales que van más allá de la cobertura tradicional de noticias deportivas. Entre ellos figuran publicaciones relacionadas con camisetas históricas, mascotas de equipos, estadísticas y curiosidades que generan interacción con la audiencia.

Asimismo, valoró el reconocimiento que han recibido desde importantes espacios de análisis deportivo nacional. Uno de los hitos que recordó fue cuando contenidos elaborados por Punto Penal fueron utilizados y mencionados en programas de amplia audiencia, lo que interpretó como una señal de que el trabajo realizado está alcanzando visibilidad en el medio nacional.

Modo Mundial

A pocas horas del inicio de una nueva Copa del Mundo, Punto Penal ha preparado una cobertura especial, modificando incluso parte de su línea editorial habitual, centrada principalmente en el fútbol chileno.

Paredes explicó que el Mundial continúa generando una enorme expectativa entre los aficionados, incluso en países como Chile, cuya selección no logró clasificar al certamen.

“El furor sigue existiendo. Lo vimos con el álbum, con la búsqueda de láminas y con el interés permanente de la gente por seguir el torneo”, comentó.

Respecto a los favoritos, mencionó a Argentina como uno de los principales candidatos por su condición de campeón vigente, además de selecciones como Francia, Portugal y Brasil, esta última bajo la conducción de Carlo Ancelotti. También destacó la posibilidad de que equipos como Marruecos vuelvan a sorprender en el escenario internacional.

Sin embargo, el editor de Punto Penal también abordó aspectos extradeportivos que han marcado la antesala del campeonato, especialmente aquellos relacionados con políticas migratorias, organización y costos asociados al evento, cuestionamientos que han sido tema de conversación entre aficionados y especialistas.

Sello magallánico

Uno de los aspectos que más destacó durante la conversación fue el vínculo permanente que el proyecto mantiene con la Región de Magallanes.

“Somos muchos los que nacimos y crecimos allá. Siempre tratamos de incorporar detalles que conecten con la región”, explicó.

Como ejemplo, mencionó que las publicaciones relacionadas con el Mundial incluyen horarios adaptados a Magallanes, buscando acercar la información a los seguidores del extremo sur del país.

Finalmente, invitó a la comunidad a seguir el trabajo de Punto Penal Chile y Punto Penal Deportes, plataformas que también dan cobertura a disciplinas distintas al fútbol, incluyendo el futsal, una disciplina con importante presencia en Punta Arenas.

Con una mirada joven, regional y adaptada a las nuevas formas de consumo informativo, Punto Penal continúa consolidando su espacio dentro del periodismo deportivo digital, apostando por contenidos propios y una relación cercana con sus audiencias.





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