MARIAN BASSO CASTILLO PRESENTÓ EN POLAR COMUNICACIONES LAS CLAVES DE SU LIBRO “BORIC FRENTE A FRENTE” Y ANALIZÓ EL LEGADO DEL EXPRESIDENTE

Durante la edición de este martes del programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, la periodista Marian Basso Castillo, autora del libro Boric frente a frente, conversó sobre el proceso de investigación que dio origen a la publicación, el seguimiento que realizó durante años a la trayectoria política del expresidente Gabriel Boric y los principales episodios que marcaron su administración.

Basso explicó que la obra es el resultado de casi una década de cobertura periodística y de cuatro años como periodista acreditada en el Palacio de La Moneda para Televisión Nacional, experiencia que le permitió acompañar la agenda presidencial tanto en Chile como en el extranjero.

"Estuve durante cuatro años como periodista acreditada en el Palacio de La Moneda. (...) Viajamos a más de 25 países fuera de Chile, recorrimos todo el país en varias ocasiones", relató durante la entrevista.

La periodista señaló que el trabajo comenzó mucho antes del inicio del gobierno de Gabriel Boric, ya que siguió el desarrollo del Frente Amplio desde sus orígenes y la carrera política del entonces diputado.

"Yo cubro al bloque político del Frente Amplio desde que prácticamente nació hace aproximadamente nueve años (...) y también la carrera del expresidente Boric desde que era diputado", explicó.

Uno de los principales atributos que, a su juicio, diferencia al libro de otras publicaciones sobre política es el acceso directo a sus protagonistas. Según indicó, tanto el exmandatario como ministros, asesores y colaboradores aceptaron analizar públicamente los aciertos y errores de la administración.

"Las fuentes hablaron con nombre y apellido (...) van a poder encontrar en este libro las declaraciones del expresidente Boric, de sus asesores, de sus ministros, haciendo un análisis de lo que se hizo bien y de lo que se hizo mal durante su administración", afirmó.

Durante la conversación también abordó la evolución política del Frente Amplio y la forma en que Gabriel Boric logró transformarse en el candidato presidencial de su sector, destacando su capacidad para dialogar con fuerzas políticas distintas.

En ese contexto, sostuvo que el entonces candidato logró proyectarse como una figura capaz de construir acuerdos con sectores de la centroizquierda, aspecto que posteriormente resultó clave para llegar a La Moneda.

Respecto del ejercicio del gobierno, Basso señaló que el libro recoge la autocrítica realizada por el propio expresidente sobre distintas decisiones adoptadas durante su mandato, entre ellas la conformación del primer comité político y la posterior incorporación de figuras con mayor experiencia en la administración del Estado, especialmente tras el plebiscito constitucional de septiembre de 2022.

Asimismo, explicó que varios de los entrevistados coinciden en que la llegada de Carolina Tohá al Ministerio del Interior marcó un punto de inflexión en la conducción política del Ejecutivo.

Otro de los temas abordados fue la estrategia comunicacional del gobierno. La periodista recordó que, durante los primeros meses de la administración, existió una fuerte dependencia de las redes sociales para informar las acciones del Ejecutivo, situación que posteriormente fue modificándose.

"Con el tiempo también ellos se fueron dando cuenta que si bien las redes sociales son importantes, no son la única ni la mejor forma para poder comunicar lo que está haciendo un gobierno", señaló.

En ese mismo ámbito, advirtió sobre los riesgos de la desinformación y el uso de noticias falsas en la política contemporánea, haciendo un llamado a fortalecer el rol crítico de la ciudadanía.

"Nuestro rol como electores y como ciudadanos es ser muy cuestionadores, es informarnos", sostuvo.

Consultada sobre la figura política de Gabriel Boric, Basso afirmó que uno de los elementos que explica su ascenso fue su capacidad para adoptar posiciones distintas incluso dentro de su propio sector, además del carisma que, a su juicio, mantiene como uno de sus principales atributos.

La autora también reveló que en el libro preguntó directamente al exmandatario sobre la posibilidad de volver a competir por la Presidencia.

"Le pregunto si es que volvería también al Palacio de La Moneda. Y él me dice que no lo descarta ni lo confirma, o sea que deja la puerta abierta", comentó.

Al finalizar la entrevista, Marian Basso invitó a los lectores a conocer la publicación, destacando la recepción que ha tenido desde su lanzamiento.

"Estoy muy contenta, muy feliz, porque el libro ha tenido una muy, muy, muy buena recepción. Ha estado desde que fue publicado en los rankings nacionales de los libros más vendidos", indicó.

Finalmente, aseguró que el objetivo de Boric frente a frente es entregar antecedentes para que cada lector construya su propia mirada sobre el gobierno del expresidente.





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