PERIODISTA PUNTARENENSE PABLO VARGAS ZEC LOGRA RECONOCIMIENTO MUNDIAL EN PREMIOS AIPS

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el periodista puntarenense Pablo Vargas Zec, actual presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile, abordó el reciente reconocimiento internacional que lo posiciona entre los principales referentes del periodismo deportivo a nivel global.

El profesional fue distinguido en los AIPS Sport Media Awards, uno de los certámenes más relevantes del rubro, organizado por la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva. El galardón le fue otorgado gracias a un reportaje de carácter investigativo que abordó una temática de alto impacto, la cual incluso pudo haber derivado en acciones judiciales, destacando por su profundidad y aporte al ejercicio del periodismo deportivo.

Desde la organización, estos premios buscan distinguir la excelencia profesional en distintas categorías, reuniendo trabajos de periodistas de todo el mundo y proyectando a sus ganadores en una vitrina internacional del oficio.

Durante la conversación, Vargas destacó la relevancia del trabajo colaborativo y el rol del periodismo como un aporte a la sociedad, en el marco de una trayectoria marcada por la constancia y el compromiso con la labor informativa.

Este reconocimiento no solo releva su carrera profesional, sino que también posiciona a la región de Magallanes en el escenario internacional del periodismo deportivo, consolidando la presencia de comunicadores locales en instancias de alto nivel.





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