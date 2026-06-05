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5 de junio de 2026

CUATRO DETENIDOS TRAS PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR VIVIENDA FISCAL OCUPADA POR EX FUNCIONARIO DEL SERVIU EN PUNTA ARENAS

Entre los detenidos figuran tres trabajadores del Serviu y un cerrajero. Todos quedaron en libertad y a la espera de una eventual citación de Fiscalía.

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Un procedimiento realizado para recuperar una vivienda fiscal en Punta Arenas terminó con cuatro personas detenidas, entre ellas un cerrajero y tres trabajadores del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), luego de una denuncia presentada por un ex funcionario que ocupaba el inmueble.

Según informó el organismo mediante un comunicado, la vivienda corresponde a una propiedad estatal ubicada en la intersección de las calles Andrés Stambuck y Manantiales, inmueble que era utilizado por Roberto Saldivia Llancapani, ex funcionario del Serviu que fue destituido a fines de 2024 tras un sumario administrativo que acreditó una falta grave a la probidad.

Desde el servicio señalaron que, tras concretarse su desvinculación, se solicitó formalmente la restitución de la vivienda fiscal, dado que esta forma parte del patrimonio estatal administrado por el organismo.

De acuerdo con los antecedentes entregados, el ex trabajador presentó posteriormente una demanda laboral, la que fue rechazada por la justicia. Más tarde interpuso un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, acción judicial que actualmente continúa en tramitación.

Una vez vencido el plazo establecido para la devolución del inmueble, personal del Serviu concurrió hasta la propiedad con el objetivo de ejecutar su recuperación. Sin embargo, el procedimiento derivó en una denuncia ante Carabineros realizada por el ex funcionario, situación que terminó con la detención de cuatro personas vinculadas al operativo.

Los aprehendidos recuperaron posteriormente su libertad, quedando apercibidos y a la espera de una eventual citación por parte de la Fiscalía, organismo que deberá determinar si existen responsabilidades asociadas a los hechos denunciados.

Tras lo ocurrido, el director subrogante del Serviu Magallanes, Omar González, instruyó la elaboración de un informe interno para evaluar la pertinencia de iniciar un sumario administrativo que permita esclarecer las circunstancias en que se desarrolló el procedimiento.

El caso también volvió a instalar el debate sobre la administración de viviendas fiscales en la región. De acuerdo con antecedentes conocidos, en Punta Arenas existirían más de 50 viviendas fiscales pertenecientes a distintos organismos del Estado, sin considerar inmuebles administrados por las Fuerzas Armadas y las policías.

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PROCEDIMIENTO POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR TERMINÓ CON DETENIDO POR PRESUNTO SECUESTRO, FEMICIDIO FRUSTRADO Y CULTIVO DE CANNABIS

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