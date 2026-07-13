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13 de julio de 2026

DETIENEN A HOMBRE QUE RAYÓ TABLERO ELÉCTRICO Y PORTABA ARMA BLANCA EN PUNTA ARENAS

El sujeto fue sorprendido por inspectores municipales durante un patrullaje nocturno y, tras ser fiscalizado, fue detenido y entregado a Carabineros.

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Un patrullaje preventivo realizado por inspectores de Seguridad Pública Municipal culminó con la detención de un hombre de Punta Arenas, quien fue sorprendido rayando un tablero eléctrico en la intersección de las calles República y Zenteno. Al momento de la fiscalización, portaba seis tarros de pintura en spray y un arma blanca, por lo que fue entregado a Carabineros y quedó a disposición de la justicia.

El procedimiento se registró cerca de las 22:00 horas, cuando los funcionarios municipales detectaron al individuo realizando grafitis sobre un tablero eléctrico ubicado en la vía pública.

El director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza Schwarzenberg, explicó que el procedimiento se produjo durante un patrullaje preventivo realizado en el Barrio Prat y comentó los pasos a seguir. "Nosotros, después de hacer toda esta acción, coordinamos con la dirección jurídica de la municipalidad, esto es por disposición del alcalde, quien nos solicita a nosotros realizar todas estas acciones para que el joven pague limpiando lo que rayó", señaló.

Sanhueza Schwarzenberg agregó que el responsable debe asumir las consecuencias de los daños ocasionados al espacio público. "Es una incivilidad que no puede quedar solamente con una infracción o una multa, sino que también debe hacerse cargo de la limpieza del sector", concluyó el director de Seguridad Pública Municipal.
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