LLUVIA, TEMPERATURAS SOBRE LO HABITUAL Y VIENTOS DE 150 KM/H MARCAN EL INVIERNO EN LA ANTÁRTICA

La Antártica está registrando un comportamiento meteorológico inusual en pleno invierno, caracterizado por temperaturas más altas de lo habitual y precipitaciones en forma de lluvia. Según informó el Centro Meteorológico Antártico de la Dirección Meteorológica de Chile, durante las últimas 24 horas del lunes 6 de julio se acumularon 5,8 milímetros de agua.

En lo que va del año también se ha observado una mayor presencia de episodios de viento intenso frente a la ocurrencia de ventiscas propias de la época. El registro más elevado se produjo el viernes 3 de julio, tras el paso de un sistema frontal, con rachas que alcanzaron los 150 kilómetros por hora.

Respecto de las temperaturas, la máxima del año se registró el 11 de marzo, con 7,7 °C. Durante junio, el valor más alto llegó a 4,1 °C el día 6, mientras que la máxima de julio corresponde hasta ahora a 2,1 °C, medida este lunes.

Las condiciones continúan siendo monitoreadas por el Centro Meteorológico Antártico de la Dirección Meteorológica de Chile debido a su carácter poco habitual para el invierno. Los registros fotográficos y audiovisuales fueron realizados por la meteoróloga Kattherine Bravo, encargada de dicha unidad.