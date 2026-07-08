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8 de julio de 2026

CLUB ANDINO POTENCIA SU OFERTA TURÍSTICA DURANTE TODO EL AÑO EN PUNTA ARENAS

Patagonia on tour

joaquin salas andino

Las actividades deportivas, recreativas y turísticas que ofrece el Club Andino de Punta Arenas fueron presentadas en una nueva edición de Patagonia On Tour. El invitado fue Joaquín Salas, gestor comercial de la institución fundada en 1938.

Salas explicó que, además del esquí y el snowboard durante la temporada invernal, el recinto cuenta con paseos en telesilla, circuitos de trekking, caminatas con raquetas de nieve, senderos para mountain bike y espacios destinados a competencias deportivas y encuentros familiares.

El Club Andino permanece abierto durante gran parte del año y dispone de estacionamientos, cafetería, quincho, baños, arriendo de equipamiento e instructores certificados. El ingreso al recinto es gratuito, mientras que algunas actividades y servicios tienen valores específicos.

Uno de sus principales atractivos es la cercanía con Punta Arenas, ya que se encuentra a pocos minutos del centro de la ciudad. Desde el Cerro Mirador, visitantes y residentes pueden acceder a una vista panorámica del estrecho de Magallanes, tanto desde la telesilla como desde los senderos habilitados.

Joaquín Salas destacó además el trabajo de la selección de esquí alpino, integrada por deportistas de entre 8 y 16 años. El club también busca recuperar la llegada de pasajeros de cruceros, fortalecer su oferta de verano y consolidarse como un punto de encuentro para actividades deportivas, culturales y familiares.


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