MAGALLANES FORTALECE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CON CAPACITACIÓN SOBRE EL NUEVO DECRETO SUPREMO N°44

​Con el objetivo de fortalecer la implementación del Decreto Supremo N°44 y promover una cultura preventiva en los espacios laborales, esta semana se realizó una jornada de asistencia técnica organizada por el Consejo Tripartito de Usuarios de la Dirección Regional del Trabajo, en conjunto con la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) Magallanes.



La actividad reunió a representantes de empresas adheridas a distintos organismos administradores del Seguro de la Ley N°16.744, quienes participaron en una jornada de actualización sobre los principales alcances del nuevo reglamento que aprueba la gestión preventiva de los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable.



El Decreto Supremo N°44 moderniza la normativa de prevención de riesgos laborales en Chile, estableciendo un sistema integral de gestión preventiva para entidades empleadoras públicas y privadas, en concordancia con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



Durante la jornada, profesionales del ISL y de la Mutual de Seguridad desarrollaron exposiciones técnicas sobre la aplicación del reglamento, mientras que la Dirección del Trabajo abordó sus alcances jurídicos y las obligaciones que esta normativa establece para empleadores del sector público y privado.



El seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, señaló que este tipo de iniciativas reflejan el compromiso del Gobierno con la promoción de empleos seguros y de calidad.



"La seguridad y salud en el trabajo son pilares fundamentales para avanzar hacia empleos de calidad. La entrada en vigencia del Decreto Supremo N°44 representa un paso significativo en la modernización de la gestión preventiva en nuestro país y, por ello, es fundamental que empleadores, trabajadores y organismos públicos avancemos de manera coordinada en su implementación. Instancias como esta permiten fortalecer el conocimiento de la normativa y promover una cultura preventiva que beneficie a toda la comunidad laboral de Magallanes."



Por su parte, el director regional del Trabajo, Carlo Gorziglia, valoró la convocatoria y el trabajo conjunto desarrollado durante la actividad.



"Esta jornada permitió reunir a representantes de empresas adheridas a los distintos organismos administradores en torno a un objetivo común: conocer y aplicar adecuadamente el Decreto Supremo N°44. Se trata de una normativa que fortalece la prevención de riesgos laborales y entrega herramientas concretas para seguir desarrollando acciones al interior de las organizaciones que permitan proteger eficazmente la salud y seguridad de las y los trabajadores. Esperamos que estas instancias continúen replicándose de manera permanente, promoviendo ambientes laborales cada vez más seguros, inclusivos y con perspectiva de género. Asimismo, agradecemos el compromiso y la participación de los equipos profesionales de la Mutual de Seguridad y del Instituto de Seguridad Laboral por el aporte técnico entregado durante la jornada."



La directora regional (s) del ISL Magallanes, Catherine Rojas, relevó la importancia del acompañamiento técnico que el ISL entrega a las entidades empleadoras para la correcta implementación del nuevo reglamento.



"El Decreto Supremo N°44 fortalece la gestión preventiva al instalar una mirada más integral, participativa y orientada a la mejora continua de las condiciones de trabajo. Como Instituto de Seguridad Laboral, nuestro compromiso es acompañar a las entidades empleadoras y a las personas trabajadoras mediante asesoría técnica, capacitación y difusión de esta normativa, contribuyendo a que su implementación se traduzca en espacios laborales más seguros, saludables e inclusivos".



La jornada forma parte del trabajo permanente que impulsa el Consejo Tripartito de Usuarios de la Dirección Regional del Trabajo para fortalecer el diálogo social y promover el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad y salud en el trabajo, mediante acciones de capacitación y asistencia técnica dirigidas a empleadores y trabajadores de la región.



Con este tipo de iniciativas, la cartera del Trabajo reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la cultura preventiva, la promoción del trabajo decente y la articulación entre instituciones para avanzar hacia ambientes laborales cada vez más seguros y saludables para todas las personas.

