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8 de julio de 2026

MINVU INFORMA 7% DE AVANCE EN CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS "NUEVOS HORIZONTES"

El centro comunitario de cuidados "Nuevos Horizontes" se ubica en el barrio de igual nombre en la ciudad de Puerto Natales. En la región, este es tercer centro en su tipo construido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el primero que se emplaza en una comuna urbana.

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Un avance de acuerdo a lo programado en las obras del centro comunitario de cuidados que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo desarrolla en la ciudad de Natales informó el Seremi Rodolfo Guajardo Barría durante una visita de obras efectuada junto al equipo del Serviu que actúa como unidad técnica del proyecto.

 

En la actividad participaron la alcaldesa Ana Mayorga Bahamonde; la jefa del Departamento Provincial del Serviu, Gloria Donoso Cuevas; la presidenta de la Agrupación Perseverar es Avanzar, Yoselinne Andrade Barría, equipos técnicos y representantes de la Entidad Patrocinante Jorge Fresard Hernández y la empresa contratista Mavarys.

 

El Seremi Rodolfo Guajardo destacó que el nuevo centro comunitario, que se integrará al Sistema Nacional de Cuidados, contará con 180 metros cuadrados edificados, cierres perimetrales y estacionamiento. Los espacios interiores acondicionados para el trabajo de personas que presentan discapacidad y sus cuidadores/as se distribuirán en salas de cuidados, de actividad recreativa y de actividad productiva, oficina, bodega, patio interior cubierto, cocina equipada y servicios higiénicos.

 

"El avance de la obra es lo esperado hasta ahora del 7%, destacar que esto es algo que a nosotros nuestro presidente José Antonio Kast y nuestro ministro nos piden, estar en terreno, verificar que las obras cumplan con acceso universal de manera efectiva, que es lo que estipula la Ley 20.422. Tenemos que asegurar que todos los espacios públicos tengan estos accesos, que esto se cumpla en las calles, con los elementos que ayudan a toda la comunidad que lo requiere en su movilización", indicó el Seremi Guajardo.

 

La obra cuenta con un financiamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 11.760 UF equivalentes a 480 millones de pesos aproximadamente a través del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (D.S.N°27). Su plazo de ejecución es de 365 días corridos desde febrero de este año hasta febrero de 2027.

 

Yoselinne Andrade Barría, presidenta de la agrupación Perseverar es Avanzar, organización que trabaja en beneficio de niños, niñas y jóvenes con discapacidad motora severa, impulsora junto a la Municipalidad de Natales de la postulación al Minvu para el financiamiento de la iniciativa, señaló "Uno de nuestros mayores anhelos era poder tener un espacio. Es difícil hoy en día contar con un espacio adecuado en la ciudad, pero se dio esta oportunidad de poder ser parte porque sabemos que este lugar es de toda la comunidad, pero igual nosotros participamos en este lindo proyecto, así que sí, un sueño de siempre y que el día mañana se va a cumplir".

 

Una vez finalizada la construcción, el centro será administrado por el Municipio en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para disponer de una oferta técnica dirigida a su población objetivo.

 

Respecto a la futura puesta en marcha del centro, la alcaldesa Ana Mayorga Bahamonde, adelantó "Es importantísimo para nosotros como municipio estar siendo parte de esta importante iniciativa del Ministerio de Vivienda. Aquí tenemos al Seremi, está la delegada del Serviu en Puerto Natales con los profesionales para ir evaluando todo este proceso y junto a la agrupación Perseverar es Avanzar que está presente también y que son parte importante de esta iniciativa. Ya estamos programando y diseñando lo que va a ser a futuro el uso de este centro comunitario, así que para nosotros es importante el grado de avance, que los tiempos se cumplan y que tengamos esta infraestructura muy pronto para poder darle uso a la comunidad".

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