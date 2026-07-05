Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

5 de julio de 2026

TENIMESISTA MAGALLÁNICA CONSUELO BAHAMONDE CERRÓ UNA DESTACADA TEMPORADA EN ESPAÑA CON MEDALLA DE BRONCE NACIONAL

​La deportista puntarenense obtuvo el tercer lugar en Dobles Femenino Sub-21 del Campeonato Nacional de España, coronando una de las mejores temporadas de su carrera deportiva.

Premiación Zaragoza 2026_2

La tenimesista magallánica Consuelo Bahamonde Sandoval cerró una destacada temporada en España tras obtener la medalla de bronce en la categoría Dobles Femenino Sub-21 del Campeonato Nacional de España de Tenis de Mesa, certamen organizado por la Real Federación Española de Tenis de Mesa.

La deportista, formada en Punta Arenas y actualmente integrante del Club Coslada TM de Madrid, tuvo una intensa semana de competencia. Su participación comenzó en la prueba por Equipos Sub-21 Femenino junto a Ángela García, instancia en la que no logró avanzar a las rondas decisivas. Posteriormente, alcanzó los cuartos de final en la competencia Individual Sub-21, ubicándose entre las ocho mejores jugadoras de la categoría en el país.

El mayor logro llegó en la jornada de cierre del campeonato, cuando junto a la gallega Julia Guerra consiguió la medalla de bronce en Dobles Femenino Sub-21, instalándose entre las tres mejores parejas del certamen nacional.

El resultado pone fin a una exitosa temporada 2025-2026 para la deportista magallánica. A comienzos de este año ya había obtenido otra medalla de bronce en el Torneo Estatal de España, además de formar parte del equipo Coslada TM, que clasificó a la fase de ascenso de la Primera División Femenina con la posibilidad de acceder a la División de Honor.

Durante los próximos días, Consuelo Bahamonde regresará a Punta Arenas para disfrutar de un breve descanso junto a su familia, antes de iniciar la preparación de una nueva temporada con el objetivo de continuar su desarrollo deportivo en el tenis de mesa europeo.

viceconsulespaña

CONMEMORACIÓN DE LOS 442 AÑOS DE CIUDAD REY DON FELIPE REFUERZA IDENTIDAD HISTÓRICA DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

DOS JÓVENES MAGALLÁNICOS REPRESENTARÁN A CHILE EN EL MUNDIAL UNIVERSITARIO DE GO EN CHINA

Leer Más

​Gustavo Gibbons y Benjamín Mimiza competirán en Shanghái tras clasificar al 10° Campeonato Mundial Universitario de Weiqi/Go, convirtiéndose en los primeros universitarios chilenos en participar en este certamen.

​Gustavo Gibbons y Benjamín Mimiza competirán en Shanghái tras clasificar al 10° Campeonato Mundial Universitario de Weiqi/Go, convirtiéndose en los primeros universitarios chilenos en participar en este certamen.

horiz
nuestrospodcast
Premiación Zaragoza 2026_2

TENIMESISTA MAGALLÁNICA CONSUELO BAHAMONDE CERRÓ UNA DESTACADA TEMPORADA EN ESPAÑA CON MEDALLA DE BRONCE NACIONAL

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Premiación Zaragoza 2026_2

TENIMESISTA MAGALLÁNICA CONSUELO BAHAMONDE CERRÓ UNA DESTACADA TEMPORADA EN ESPAÑA CON MEDALLA DE BRONCE NACIONAL

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino 336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
bunkers

NIÑO CREADOR MAGALLÁNICO @MAXIIBOMMM ENTREVISTÓ A LOS BUNKERS ANTES DE SU SHOW EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.