TENIMESISTA MAGALLÁNICA CONSUELO BAHAMONDE CERRÓ UNA DESTACADA TEMPORADA EN ESPAÑA CON MEDALLA DE BRONCE NACIONAL

La tenimesista magallánica Consuelo Bahamonde Sandoval cerró una destacada temporada en España tras obtener la medalla de bronce en la categoría Dobles Femenino Sub-21 del Campeonato Nacional de España de Tenis de Mesa, certamen organizado por la Real Federación Española de Tenis de Mesa.

La deportista, formada en Punta Arenas y actualmente integrante del Club Coslada TM de Madrid, tuvo una intensa semana de competencia. Su participación comenzó en la prueba por Equipos Sub-21 Femenino junto a Ángela García, instancia en la que no logró avanzar a las rondas decisivas. Posteriormente, alcanzó los cuartos de final en la competencia Individual Sub-21, ubicándose entre las ocho mejores jugadoras de la categoría en el país.

El mayor logro llegó en la jornada de cierre del campeonato, cuando junto a la gallega Julia Guerra consiguió la medalla de bronce en Dobles Femenino Sub-21, instalándose entre las tres mejores parejas del certamen nacional.

El resultado pone fin a una exitosa temporada 2025-2026 para la deportista magallánica. A comienzos de este año ya había obtenido otra medalla de bronce en el Torneo Estatal de España, además de formar parte del equipo Coslada TM, que clasificó a la fase de ascenso de la Primera División Femenina con la posibilidad de acceder a la División de Honor.

Durante los próximos días, Consuelo Bahamonde regresará a Punta Arenas para disfrutar de un breve descanso junto a su familia, antes de iniciar la preparación de una nueva temporada con el objetivo de continuar su desarrollo deportivo en el tenis de mesa europeo.