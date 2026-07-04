CARNAVAL DE INVIERNO 2026 MODIFICÓ SU RECORRIDO EN EL TRAMO FINAL DEL DESFILE

l Carnaval de Invierno 2026 presenta una modificación en el tramo final de su recorrido respecto de ediciones anteriores. En esta oportunidad, los carros alegóricos y comparsas ya no continúan hasta el sector de las tradicionales letras de Punta Arenas, sino que culminan su desplazamiento antes de ese punto.

Al finalizar el recorrido por la Costanera, las delegaciones ascienden por avenida Colón, utilizando la vía que conecta el sector costero con la parte alta de la ciudad. Posteriormente, giran en la rotonda ubicada detrás del escenario principal para iniciar la salida ordenada de los carros alegóricos.

La modificación permite desocupar con mayor rapidez el circuito del desfile, facilitando el retiro de los participantes y optimizando la logística del evento, que este año celebra los 30 años del Carnaval de Invierno.

Pese al cambio en el cierre del recorrido, el público continúa disfrutando del paso de las comparsas y carros alegóricos a lo largo del principal circuito dispuesto en la Costanera de Punta Arenas, donde miles de personas han asistido para ser parte de una de las celebraciones más tradicionales de la Región de Magallanes.