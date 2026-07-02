SUBSECRETARIO JULIO MONTT LLAMA A REFORZAR LA VACUNACIÓN Y DESTACA AL CENTRO DE REHABILITACIÓN CRUZ DEL SUR COMO MODELO PARA CHILE

Un llamado a la comunidad de Magallanes para aumentar la cobertura de vacunación contra las enfermedades respiratorias, junto con anuncios sobre nuevas estrategias para la detección temprana del cáncer, el fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud (APS) y la reducción de las listas de espera, realizó el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt Vidal, durante su participación la mañana de este jueves en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones.

Al iniciar la entrevista, la autoridad sanitaria expresó su preocupación por los niveles de inmunización en la región e instó a la población a aprovechar las próximas semanas para vacunarse.

"Las estadísticas dicen que la región de Magallanes es una de las regiones con menor cobertura de acuerdo a las metas. Solamente la cobertura es menor en la región de Coquimbo y creo que dadas las particularidades de la región la invitación es a vacunarse. Todavía están a tiempo para vacunarse", afirmó.

Según explicó, Magallanes presenta una cobertura cercana al 71%, por debajo del promedio nacional de 76%, siendo los adultos mayores, embarazadas y niños entre seis meses y cinco años los grupos con menor nivel de vacunación.

Montt también destacó los resultados obtenidos con la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial mediante el anticuerpo monoclonal Nirsevimab, política que calificó como una de las más exitosas del sistema sanitario.

"Una de las grandes políticas públicas que ha impactado tremendamente en disminuir la morbilidad y la mortalidad es la vacuna contra el virus respiratorio sincicial, el Nirsevimab. Ya llevamos dos años en que se vacunan los niños... y con eso hemos logrado una disminución significativa de enfermedad, pero sobre todo de la mortalidad asociada al VRS", sostuvo.

Piloto para detectar cáncer desde la Atención Primaria

Durante la conversación, el subsecretario anunció que durante el segundo semestre comenzará un proyecto piloto orientado a fortalecer la detección precoz del cáncer desde la Atención Primaria de Salud.

La iniciativa se implementará en las 28 comunas incorporadas a la estrategia de APS Universal y contemplará el tamizaje de los tres cánceres más frecuentes del país: colorrectal, gástrico y cervicouterino.

"Lo que se va a hacer a partir de agosto es iniciar un proyecto piloto de tamizaje de los tres cánceres más prevalentes en Chile... Queremos pasar desde la inscripción como objetivo de la APS Universal al tamizaje universal para poder detectar oportunamente a tiempo los cánceres", explicó.

La autoridad adelantó además que durante la próxima semana el Ministerio de Salud entregará un balance sobre el cumplimiento del Plan de Reducción de las Listas de Espera Oncológicas, cuyos resultados —aseguró— han sido exitosos.

Atención Primaria como eje del sistema

Otro de los temas abordados fue el fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud, que el Gobierno busca consolidar como el principal punto de ingreso al sistema sanitario.

"Para el Ministerio de Salud, para este Gobierno, la Atención Primaria de Salud es una prioridad... la Atención Primaria de Salud es la puerta de entrada al sistema de salud", enfatizó.

Añadió que el objetivo es aumentar la capacidad resolutiva de los centros de salud familiar para disminuir derivaciones innecesarias hacia especialistas y hospitales, permitiendo diagnosticar y tratar oportunamente múltiples patologías.

Cruz del Sur, un ejemplo para Chile

En el marco de su visita a la región, Julio Montt llegó acompañado por el director nacional de Fonasa, César Oyarzo, para conocer el trabajo desarrollado por el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur, institución que calificó como un referente nacional.

"El Centro de Rehabilitación Cruz del Sur es un excelente ejemplo de lo que nosotros deberíamos replicar a lo largo del país, teniendo centros regionales que den cuenta de esta necesidad tan sentida de la rehabilitación de la discapacidad", afirmó.

Agregó que el establecimiento representa un modelo exitoso de descentralización, gestión clínica y colaboración entre el Estado y la sociedad civil.

"Es un modelo digno de conocer, pero sobre todo digno de imitar. El modelo de atención, el modelo de gestión, la atención clínica, el modelo biopsicosocial y cultural que tiene instalado el Centro de Rehabilitación es un modelo que hay que conocer, hay que difundir, hay que reconocer y hay que apoyar", señaló.

Reducir listas de espera y mejorar la eficiencia

Respecto a los desafíos que enfrenta la red asistencial, el subsecretario indicó que la reducción de las listas de espera continúa siendo una de las principales prioridades del Ministerio de Salud.

En ese contexto, sostuvo que el trabajo futuro requerirá una mayor coordinación entre el sistema público y privado, además de fortalecer las redes entre regiones para optimizar la atención de los pacientes.

Asimismo, enfatizó la importancia de hacer un uso eficiente de los recursos públicos destinados a salud, recordando que el sector representa cerca del 22% del presupuesto nacional.

Al finalizar la entrevista, Julio Montt reiteró el llamado a la vacunación y volvió a destacar el trabajo desarrollado por el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur.

"Solo reiterar la invitación a la vacunación y al reconocimiento de lo que significa este Centro de Rehabilitación... es un ejemplo nacional. Incluso yo diría que también de nivel internacional. Tiene una certificación que pocos centros logran. Creo que hay que reconocerlo y felicitarlo", concluyó.





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