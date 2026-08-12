Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO 336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

12 de agosto de 2026

ESENCIAS DE MI TIERRA BRILLÓ ANTE UN TEATRO MUNICIPAL REPLETO EN SU GALA INVERNAL 2026

Más de 120 bailarines fueron protagonistas de una jornada marcada por la danza, el folclore, la emoción y una extraordinaria respuesta del público de Punta Arenas, acompañados además por destacados artistas invitados.

esenciasdemitierra

Con un Teatro Municipal completamente lleno y una entusiasta respuesta del público, la Academia Folclórica Esencias de mi Tierra realizó este domingo 9 de agosto su Gala Invernal 2026, jornada que reunió sobre el escenario a sus distintos elencos y que se transformó en una verdadera fiesta de la danza, el folclore, la fantasía y la cultura.

La presentación destacó por su dinamismo, variedad y fluidez, ofreciendo al público una puesta en escena preparada con especial dedicación y profesionalismo. Durante la jornada, más de 120 bailarines tuvieron la oportunidad de subir al escenario, representando a las distintas generaciones que forman parte de Esencias de mi Tierra, desde los más pequeños hasta jóvenes, adultos y adultos mayores.

A este gran despliegue artístico se sumó la participación de destacados invitados especiales, quienes aportaron momentos diferentes y muy celebrados por el público. Entre ellos estuvo el reconocido grupo Legacy, que sorprendió con su espectáculo tributo a Michael Jackson, llevando al escenario la energía, música y características coreografías del recordado artista internacional.

Asimismo, la gala contó con la participación de Arabian Disney Princess, quienes presentaron su propuesta “Fantasía Disney”, llenando el escenario de magia, color y encanto a través de una puesta en escena inspirada en el maravilloso mundo de las princesas, convirtiéndose en otro de los momentos especiales de la jornada.

Detrás de este importante despliegue artístico existe además un comprometido equipo de trabajo conformado por los monitores y coordinadores de cada uno de los elencos, quienes cumplen una labor fundamental en la preparación, organización, acompañamiento y crecimiento de sus integrantes. Su trabajo, sumado al compromiso de cada bailarín y de sus familias, permitió concretar una gala de gran nivel, dinámica y atractiva para espectadores de todas las edades.

Uno de los aspectos más significativos de la jornada fue la extraordinaria convocatoria, con un Teatro Municipal prácticamente sin localidades disponibles, reflejando una vez más el cariño y respaldo que la comunidad de Punta Arenas entrega al trabajo desarrollado por Esencias de mi Tierra.

La gala contó además con la especial presencia del alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien acompañó la actividad y manifestó su reconocimiento al espectáculo presentado, sumándose a los aplausos y ovación de un público que disfrutó intensamente cada una de las presentaciones.

Desde Esencias de mi Tierra expresaron su enorme satisfacción por el resultado de esta nueva Gala Invernal y agradecieron especialmente a los bailarines, monitores, coordinadores, familias, padres, apoderados, colaboradores, artistas invitados y a cada una de las personas que llegaron hasta el Teatro Municipal para acompañar este importante encuentro.

“Estamos tremendamente felices. Tener a más de 120 bailarines sobre el escenario y ver nuestro Teatro Municipal lleno es una imagen que nos emociona y nos llena de orgullo. Detrás de cada presentación existe un enorme trabajo de nuestros monitores, coordinadores, bailarines y familias. Además, contar con invitados como Legacy y Arabian Disney Princess nos permitió entregar un espectáculo aún más variado y especial. Esta gala demostró el crecimiento de nuestros elencos y, principalmente, el compromiso y amor que existe por la danza y por nuestra academia. Agradecemos profundamente a la comunidad de Punta Arenas por acompañarnos y entregarnos una vez más todo su cariño”, señaló el Director General de la Academia, Miguel Ángel Barrientos.

Con esta exitosa presentación, Esencias de mi Tierra continúa consolidando su trabajo artístico y formativo en la Región de Magallanes, promoviendo la danza, el folclore y nuestras tradiciones, y generando espacios donde niños, jóvenes, adultos y adultos mayores pueden encontrarse, desarrollarse artísticamente y compartir una misma pasión.

La Gala Invernal 2026 dejó así una jornada de alegría, emoción y satisfacción para toda la familia de Esencias de mi Tierra, cerrando una noche que quedará marcada por un Teatro Municipal lleno, más de 120 bailarines en escena, destacados artistas invitados y el reconocimiento de un público que despidió con entusiasmo y una gran ovación un espectáculo preparado especialmente para la comunidad magallánica.

ED 1

ELENCO DEL TEATRO MUNICIPAL ESTRENÓ "EDUARDO MANOS DE TIJERA"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

PDI DETUVO A TRES SUJETOS TRAS INVESTIGACIÓN POR ABIGEATO EN UNA ESTANCIA DE TORRES DEL PAINE

Leer Más

Durante la investigación se logró establecer que, entre los meses de febrero y mayo de este año, se registró la sustracción de bovinos desde la estancia, así como la participación de tres imputados en el delito.

Durante la investigación se logró establecer que, entre los meses de febrero y mayo de este año, se registró la sustracción de bovinos desde la estancia, así como la participación de tres imputados en el delito.

detenidoabigeato
nuestrospodcast
complejofronterizo

AUTORIDADES REFUERZAN COORDINACIÓN PARA FORTALECER LA SEGURIDAD EN EL COMPLEJO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL MONTE AYMOND

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
esenciasdemitierra

ESENCIAS DE MI TIERRA BRILLÓ ANTE UN TEATRO MUNICIPAL REPLETO EN SU GALA INVERNAL 2026

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
fundacionrewilding

SEMINARIO SOBRE EL ROL DEL REWILDING PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
casino hydra spa
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Karina Fernández

ALCALDESA DE PRIMAVERA ABORDA LAS URGENCIAS DE CONECTIVIDAD, SALUD Y VIVIENDA PARA CERRO SOMBRERO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.