ESENCIAS DE MI TIERRA BRILLÓ ANTE UN TEATRO MUNICIPAL REPLETO EN SU GALA INVERNAL 2026

Con un Teatro Municipal completamente lleno y una entusiasta respuesta del público, la Academia Folclórica Esencias de mi Tierra realizó este domingo 9 de agosto su Gala Invernal 2026, jornada que reunió sobre el escenario a sus distintos elencos y que se transformó en una verdadera fiesta de la danza, el folclore, la fantasía y la cultura.



La presentación destacó por su dinamismo, variedad y fluidez, ofreciendo al público una puesta en escena preparada con especial dedicación y profesionalismo. Durante la jornada, más de 120 bailarines tuvieron la oportunidad de subir al escenario, representando a las distintas generaciones que forman parte de Esencias de mi Tierra, desde los más pequeños hasta jóvenes, adultos y adultos mayores.



A este gran despliegue artístico se sumó la participación de destacados invitados especiales, quienes aportaron momentos diferentes y muy celebrados por el público. Entre ellos estuvo el reconocido grupo Legacy, que sorprendió con su espectáculo tributo a Michael Jackson, llevando al escenario la energía, música y características coreografías del recordado artista internacional.



Asimismo, la gala contó con la participación de Arabian Disney Princess, quienes presentaron su propuesta “Fantasía Disney”, llenando el escenario de magia, color y encanto a través de una puesta en escena inspirada en el maravilloso mundo de las princesas, convirtiéndose en otro de los momentos especiales de la jornada.



Detrás de este importante despliegue artístico existe además un comprometido equipo de trabajo conformado por los monitores y coordinadores de cada uno de los elencos, quienes cumplen una labor fundamental en la preparación, organización, acompañamiento y crecimiento de sus integrantes. Su trabajo, sumado al compromiso de cada bailarín y de sus familias, permitió concretar una gala de gran nivel, dinámica y atractiva para espectadores de todas las edades.



Uno de los aspectos más significativos de la jornada fue la extraordinaria convocatoria, con un Teatro Municipal prácticamente sin localidades disponibles, reflejando una vez más el cariño y respaldo que la comunidad de Punta Arenas entrega al trabajo desarrollado por Esencias de mi Tierra.



La gala contó además con la especial presencia del alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien acompañó la actividad y manifestó su reconocimiento al espectáculo presentado, sumándose a los aplausos y ovación de un público que disfrutó intensamente cada una de las presentaciones.



Desde Esencias de mi Tierra expresaron su enorme satisfacción por el resultado de esta nueva Gala Invernal y agradecieron especialmente a los bailarines, monitores, coordinadores, familias, padres, apoderados, colaboradores, artistas invitados y a cada una de las personas que llegaron hasta el Teatro Municipal para acompañar este importante encuentro.



“Estamos tremendamente felices. Tener a más de 120 bailarines sobre el escenario y ver nuestro Teatro Municipal lleno es una imagen que nos emociona y nos llena de orgullo. Detrás de cada presentación existe un enorme trabajo de nuestros monitores, coordinadores, bailarines y familias. Además, contar con invitados como Legacy y Arabian Disney Princess nos permitió entregar un espectáculo aún más variado y especial. Esta gala demostró el crecimiento de nuestros elencos y, principalmente, el compromiso y amor que existe por la danza y por nuestra academia. Agradecemos profundamente a la comunidad de Punta Arenas por acompañarnos y entregarnos una vez más todo su cariño”, señaló el Director General de la Academia, Miguel Ángel Barrientos.



Con esta exitosa presentación, Esencias de mi Tierra continúa consolidando su trabajo artístico y formativo en la Región de Magallanes, promoviendo la danza, el folclore y nuestras tradiciones, y generando espacios donde niños, jóvenes, adultos y adultos mayores pueden encontrarse, desarrollarse artísticamente y compartir una misma pasión.



La Gala Invernal 2026 dejó así una jornada de alegría, emoción y satisfacción para toda la familia de Esencias de mi Tierra, cerrando una noche que quedará marcada por un Teatro Municipal lleno, más de 120 bailarines en escena, destacados artistas invitados y el reconocimiento de un público que despidió con entusiasmo y una gran ovación un espectáculo preparado especialmente para la comunidad magallánica.

