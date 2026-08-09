RENÉ GÓMEZ DESTACA LOS 10 AÑOS DE HALIM MUSIC Y EL IMPULSO A LA MÚSICA INDEPENDIENTE EN MAGALLANES

El músico y productor magallánico René Gómez conversó sobre la trayectoria de Halim Music, sello discográfico que cumple 10 años de actividad desde la Región de Magallanes. En entrevista con Radio Polar, abordó el desarrollo del proyecto, sus próximos lanzamientos y la importancia de generar espacios de apoyo para la música independiente.

Durante la conversación, Gómez repasó los principales hitos alcanzados por Halim Music, señalando que el sello cuenta actualmente con 29 lanzamientos discográficos, entre sencillos, EP, álbumes y compilaciones. Además, adelantó que durante este año se concretará el lanzamiento número 30, que ya se encuentra en etapa de fabricación.

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el uso de Bandcamp como plataforma para los lanzamientos del sello. René Gómez explicó que esta alternativa permite una retribución que considera más equitativa para artistas y sellos independientes, especialmente frente a los ingresos que generan otras plataformas de streaming. En ese contexto, Halim Music ha programado nuevos lanzamientos para los días viernes.

La programación también contempla nuevos trabajos de proyectos vinculados al sello. Entre ellos se encuentra una nueva versión del tema “Terror of the Situation”, de Aeropass, además de una versión remezclada y remasterizada del primer álbum de Gómez, trabajos que forman parte de las actividades desarrolladas en el marco de los 10 años de Halim Music.

En la conversación con el programa Y tú, ¿qué opinas?, el músico también invitó a la comunidad a participar de las sesiones de escucha y apoyar directamente a los proyectos independientes. Asimismo, adelantó que próximamente se abrirá un estudio de grabación en Punta Arenas, actualmente en remodelación, ampliando las posibilidades de trabajo para artistas y bandas de la región.

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