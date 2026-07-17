17 de julio de 2026
GIOLITO Y SU COMBO PROMETEN UNA NOCHE DE FIESTA TOTAL EN DREAMS PUNTA ARENAS
La histórica agrupación chilena llegará este viernes al casino con un espectáculo pensado para revivir grandes clásicos.
La banda, fundada en 1960 por el destacado baterista chileno José Arturo Giolito, continúa llevando su sello musical a los escenarios de todo el país, manteniendo vigente una historia que ya suma 66 años.
Legado
Actualmente, el conjunto está integrado por Felipe Giolito (percusionista, baterista y tour manager), Bruno Giolito (baterista y percusionista), Carla Giolito (cantante y coros), Luis Valenzuela (cantante y coros), Luciano Vega (bajo y coros), Isaías Quiero (piano y coros), Luis Osorio (saxofón y bronces), además de Thomas Kenett (sonidista) y Patricio Morales (asistente técnico).“Nacimos para entregar alegría. Ese ha sido nuestro sello desde el primer día y sigue siendo nuestra principal motivación cada vez que subimos al escenario. Queremos que el público disfrute, cante y baile con nosotros”, señaló Felipe Giolito.
Show
El repertorio reunirá grandes éxitos y clásicos de distintas épocas, con un espectáculo pensado para todas las generaciones.“Quienes nos acompañen encontrarán mucho más que música. Habrá recuerdos, emoción, baile y una energía especial que nos caracteriza. Somos una verdadera banda espectáculo y eso es lo que llevaremos a Punta Arenas”, comentó Felipe Giolito.
Invitación
Tras presentarse en numerosos casinos del país, la banda volverá a Dreams con la intención de hacer de la noche, una verdadera celebración.“Hemos recorrido muchos escenarios de Chile y siempre decimos que con Giolito y su Combo la apuesta está segura. Será una noche para disfrutar de principio a fin. ¡Win win! Nos vemos en Punta Arenas”, concluyó el artista.
La agrupación se presentará este viernes 17 de julio, en el escenario del restobar Lucky 7 de Dreams Punta Arenas, no antes de las 23:00 horas. El acceso será liberado para quienes porten su entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.
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La intervención permitió recuperar un tramo que presentaba un importante deterioro, mejorando la seguridad y transitabilidad de quienes circulan diariamente por este sector. Los trabajos forman parte del contrato de Conservación de Vías Urbanas de Emergencia, que considera una inversión cercana a los $4 mil millones.
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