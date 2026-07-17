GIOLITO Y SU COMBO PROMETEN UNA NOCHE DE FIESTA TOTAL EN DREAMS PUNTA ARENAS

​La banda, fundada en 1960 por el destacado baterista chileno José Arturo Giolito, continúa llevando su sello musical a los escenarios de todo el país, manteniendo vigente una historia que ya suma 66 años.



Legado

Actualmente, el conjunto está integrado por Felipe Giolito (percusionista, baterista y tour manager), Bruno Giolito (baterista y percusionista), Carla Giolito (cantante y coros), Luis Valenzuela (cantante y coros), Luciano Vega (bajo y coros), Isaías Quiero (piano y coros), Luis Osorio (saxofón y bronces), además de Thomas Kenett (sonidista) y Patricio Morales (asistente técnico).“Nacimos para entregar alegría. Ese ha sido nuestro sello desde el primer día y sigue siendo nuestra principal motivación cada vez que subimos al escenario. Queremos que el público disfrute, cante y baile con nosotros”, señaló Felipe Giolito.



Show

El repertorio reunirá grandes éxitos y clásicos de distintas épocas, con un espectáculo pensado para todas las generaciones.“Quienes nos acompañen encontrarán mucho más que música. Habrá recuerdos, emoción, baile y una energía especial que nos caracteriza. Somos una verdadera banda espectáculo y eso es lo que llevaremos a Punta Arenas”, comentó Felipe Giolito.



Invitación

Tras presentarse en numerosos casinos del país, la banda volverá a Dreams con la intención de hacer de la noche, una verdadera celebración.“Hemos recorrido muchos escenarios de Chile y siempre decimos que con Giolito y su Combo la apuesta está segura. Será una noche para disfrutar de principio a fin. ¡Win win! Nos vemos en Punta Arenas”, concluyó el artista.

La agrupación se presentará este viernes 17 de julio, en el escenario del restobar Lucky 7 de Dreams Punta Arenas, no antes de las 23:00 horas. El acceso será liberado para quienes porten su entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.







