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22 de junio de 2026

ESTE MIÉRCOLES 24 DE JUNIO: ESCUELA PATAGONIA INVITA A MUESTRA PATRIMONIAL Y ENCUENTRO MUSICAL

La muestra podrá ser visitada en el hall del establecimiento (ingreso por la entrada principal) a partir de las 10:30 horas del miércoles.

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Bajo el lema "nuestro patrimonio, nuestra identidad", este miércoles 24 la Escuela Patagonia abrirá sus puertas a la comunidad magallánica para mostrar cómo sus estudiantes perciben y valoran la riqueza patrimonial heredada por nuestros ancestros, a través de su Muestra Patagónica que exhibirá diversos tradiciones, mitos, objetos culturales y datos curiosos, además de un atractivo encuentro musical por la tarde.

La muestra podrá ser visitada en el hall del establecimiento (ingreso por la entrada principal) a partir de las 10:30 horas del miércoles, para conocer el trabajo realizado por estudiantes desde pre kínder a séptimo básico, y en la que cada curso estará a cargo de diferentes stands temáticos, configurando una verdadera Ruta Patrimonial. En ella, se podrá acceder a un variado rescate de la cultura y la historia regional a través de los oficios en la Patagonia, monumentos y plazas, leyendas, la Escuela Patagonia como patrimonio de nuestra comunidad, entre otro temas.

Durante la tarde, desde las 18:00 a las 21:00 horas en el gimnasio de Escuela Patagonia (ingreso por calle Covadonga) se llevará a cabo el Primer Encuentro Patrimonial, que convocará a distintos grupos folclóricos y de canto, como Entre Espuelas y Coirones, Corazón Austral, Vive Feliz Vive Bailando, Entre Amigos y Tradiciones, Melodías Inclusivas, Aires Magallánicos, Achalay, entre otros.

En este certamen artístico, el establecimiento estará representado por los estudiantes de pre kínder, kínder, sextos básicos, octavos básicos y comunidad docente, y como broche de oro cerrará con una presentación del destacado grupo regional Karukinkanto.

Se reitera la invitación a toda la comunidad para que también asista a esta colorida y dinámica jornada.



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